Притула задумав йти в Раду на майбутніх виборах

Колишній кандидат на посаду мера Києва Сергій Притула заявив, що обов’язково балотуватиметься до Верховної Ради на наступних парламентський виборах в Україні.

Ексшоумен зазначив, що, попри свій програш у перегонах за крісло очільника столиці, вже не збирається покидати політику. Про це він розповів в інтерв’ю "Українській правді".

"Я дуже хочу уникнути тих помилок, яких допустила партія після минулої парламентської кампанії. Бачу в цьому найголовніше завдання – це збереження того активу, який у нас зараз є. Хочу, щоб ці люди були вмотивовані й у нас є глобальне завдання – це нарізати задачі, щоб люди перебували в тонусі, незалежно від того, зайшли вони в місцеві ради чи ні", – поділився Притула.

За його словами, нині важливо, щоб всі представники від "Голосу" на місцевих виборах бачили план, якому партія збирається слідувати і нарощувати сили. Він підкреслив: починаючи від сьогодні, вони вже дивляться на перспективу на наступні кампанії.

На уточнення, чи не хоче він у такий спосіб взяти партію під себе і фактично стати її лідером, Притула відповів, що і так є одним із лідерів, а ще людиною, яка поважає субординацію.

Однак на запитання, чи піде він як кандидат на позачергові парламентські вибори, відповів ствердно.

"В обов’язковому порядку", – сказав Притула.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидат на посаду мера Києва від партії "Голос" Сергій Притула визнав перемогу Віталія Кличка у першому турі виборів, однак заявив, що очікував іншого результату. Він також розповів, що робитиме далі.