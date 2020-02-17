"Збережуть свої пости": Пристайко здивував заявою про вибори на Донбасі

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко допустив, що після деокупаціі Донбасу керувати органами місцевого самоврядування за результатами виборів залишаться люди, які здійснювали ці функції в "Л/ДНР".

Таку заяву він зробив в ефірі програми "Свобода слова" у понеділок, 18 лютого.

"Ми хотіли б уникнути легалізації будь-кого, хто перебуває по той бік лінії зіткнення. Саме тому було запропоновано демократичну модель. Це проведення місцевих виборів, які там довгий час не проводилися, для того, щоб обрати мінімальну владу на місцях, районах", – сказав Пристайко.

Пристайко здивував заявою про вибори на Донбасі РБК-Україна

При цьому він не виключив, що частина "керівників органів місцевого самоврядування" в ОРДЛО після деокупаціі за результатами виборів залишаться на посадах.

"Я не здивуюся, якщо частина цих людей буде тими, хто зараз де-факто керують, ми це розуміємо, ми не наївні, але це шлях демократичної держави, який ми обрали", – додав міністр.

Пристайко наголосив неможливість призначення глав органів місцевого самоврядування з Києва і вказав на необхідність їх обрання громадянами України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує ідею патрулювання кордону з Росією на Донбасі спільно з представниками терористичних "ЛНР" і "ДНР", а також ОБСЄ.

За словами Зеленського, такі спільні патрулі допоможуть забезпечити безпеку під час підготовки до проведення місцевих виборів на Донбасі. Раніше він не виключав, що вони можуть відбутися вже восени 2020 року.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков натякнув, що Володимир Путін і Володимир Зеленський обговорювали компроміс щодо спільного патрулювання кордону України і "Л/ДНР". Однак він відмовився розкривати деталі їхньої останньої телефонної розмови.

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