Вигадка Росії: Пристайко висунув гучне звинувачення Москві по Нормандії

Підсумковий документ майбутньої зустрічі лідерів "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії) узгоджений лише в частині формули Штайнмайера. Решта питань досі обговорюються.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє Укрінформ Коментуючи повідомлення російських ЗМІ про те, що в попередньо узгодженому підсумковому документі "нормандського" саміту немає пункту про передачу Києву контролю над кордоном до виборів, Пристайко зазначив, що узгоджена тільки та частина, яка стосується формули Штайнмайера.

"Я не знаю, яким буде остаточний документ, але узгоджений в даний час радниками насправді дуже короткий. І фактично він відзначає тільки досягнутий прогрес", - сказав міністр.

Вадим Пристайко

Він додав, що, "наприклад, там написано, що сторони вітають завершення розведення і відновлення сполучення у Станиці Луганській, обмін полоненими і уповноважують своїх міністрів закордонних справ, умовно кажучи, працювати далі. Це дозволяє росіянам сказати, що там немає контролю над кордоном, але там взагалі нічого немає".

Також глава МЗС підкреслив, що це "вигадка" з боку Росії, щоб створити ще більшу напругу в Україні, і такі провокації здійснюються постійно.

"Ви подивіться, у Мінську погоджують формулу Штайнмайера, а потім виходять"керівники ЛНР\ДНР "і заявляють, що в Києві нарешті зрозуміли, що ніколи не будуть мати над нами влади. Безсумнівно, це робиться для стравлювання населення проти миротворчої політики президента Зеленського" , - переконаний Пристайко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що про саміт "нормандської четвірки" можна буде говорити тільки після розведення сил в Золотому і Петровському на Донбасі.

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