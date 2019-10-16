Віддамо третину бюджету: Пристайко назвав альтернативу "формулі Штайнмайера"

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що якщо український народ не підтримає "формулу Штайнмаєра", то уряд буде змушений направити третину бюджету на армію для захисту територіальної цілісності.

Про це він повідомив журналістам під час брифінгу, передає "Громадське". Він нагадав, що "формула Штайнмаєра" була частиною Мінських домовленостей, затверджених попереднім урядом, а новий уряд лише виконує те, на що Україна погодилася.

Також Пристайко висловив сподівання, що "формула" не зашкодить суверенітету України більше, ніж уже є.

Вадим Пристайко

"Це болючий компроміс, але ми сподіваємося, що можемо піти цим шляхом, не заходячи далеко, щоб не пошкодити нашому суверенітету і територіальній цілісності більше, ніж вже є. Як зробити так, щоб Україна не звинуватили в зриві цих домовленостей? Треба бути чесним перед собою і своїм народом. Якщо ми вже про щось домовляємося, то яким би не було болісними це рішення, ми повинні сказати своєму народу: це шлях до миру, який настане в майбутньому", — сказав Пристайко.

Він також зазначив, що якщо для українського народу ця ціна неприйнятна, то уряд буде змушений направити третину бюджету на армію для захисту територіальної цілісності.

"Я говорив уже, звертався до наших депутатів, якщо вони серйозно до цього ставляться, тоді ми забираємо третину нашого бюджету з пенсій, зарплат, медичного страхування, переводимо це в мобілізацію, нашу армію і намагаємося захистити себе без мирного процесу", — зазначив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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