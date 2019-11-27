"Прирікають дітей на смерть": Портников забив на сполох через "договірняки" України з Путіним щодо газу

Спроба знову домовитися з Росією про дешевий газ загрожує Україні новим витком війни, смертями тисяч людей і втратою ще більших територій.

Таке попередження у статті для "Еспресо" озвучив український журналіст, публіцист Віталій Портников. Він наголосив, що Україна вже проходила цей шлях, адже нинішня війна з агресором частково стала наслідком газових угод із Російською Федерацією у 90-х роках.

Портников нагадав, що і тоді українців спокусила ідея дешевого газу і відновлення зруйнованих зв'язків із Росією. У підсумку в 1994 році вони обрали Леоніда Кучму своїм президентом, а російський газ (точніше, туркменський) визначив і зміст української політики, і розвиток української економіки.

"Всі великі статки в нашій країні отримані завдяки ціні на газ. Промисловість не реформувалася, бо через цю ціну і так можна було отримувати прибутки. Українських президентів одного за іншим корумпували газотрейдери. На відміну від сусідів, Україна відмовилася від проведення реальних ринкових реформ, перетворилася на олігархічну державу, а потім і на кримінальне володіння Януковича. Розплата за цю любов до халяви була страшною – війна з Росією, десятки тисяч людей, які загинули, були покалічені, втратили житло і роботу. Частина території країни окупована, її європейська та євроатлантична інтеграція під питанням", – пише журналіст.

Разом з тим, наголошує він, саме в цей час Україна нарешті змогла відмовитися від газової залежності, що, звісно, не сподобалося ні Кремлю, ні олігархам. У підсумку після президентських і парламентських виборів 2019 року тема повернення до поставок російського газу знову виявилася актуальною, навіть незважаючи на те, що Росії так і не вдалося поки що повністю позбутися транзиту через Україну.

Віталій Портников

"Стає очевидним, що йдеться не про економіку, а про політичне рішення, про спробу за допомогою дешевого російського газу замаскувати управлінський провал нової команди – тим паче, якщо не вдасться домовитися з міжнародними кредиторами. І заради цього порятунку дилетантів – знову пожертвувати українським суверенітетом під заспокійливі обіцянки "завершити війну", – обурився Портников.

Він закликав українців не забувати найважливішу істину, що не втратила актуальності з 1994 року: важливо не те, щоб газ був дешевим, важливо те, щоб він не був російським.

"Тільки цього разу я говорю це перед могилами українців, які стали жертвами війни 2014-2019 років. Коли у 1994 році я говорив про можливий конфлікт, який стане неминучим наслідком української енергетичної залежності, з мене можна було сміятися. Можна було запевняти, що від "халяви" не відмовляються. Але тепер, дорогі співвітчизники, ви повинні точно розуміти, що прирікаєте на смерть якщо не себе, то своїх дітей", – забив на сполох журналіст.

"Що будуть нові сотні тисяч жертв, нові окуповані регіони, нові зруйновані будинки і долі. Що Україна так і залишиться на десятиліття інвалідом Європи. І це навіть не прогноз. Це просто констатація очевидних фактів, які незабаром стануть реальністю. Росія ніколи не знижує ціни просто так. Вона чудово знає, чого може домогтися, якщо знову заманить Україну в енергетичну пастку", – наголосив Портников.

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