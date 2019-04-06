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"Припустився двох головних помилок": Порошенко заявив про необхідність "перезавантаження"

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Президент України Петро Порошенко заявив, що Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, Національне агентство з попередження корупції та Службу безпеки України потрібно "перезавантажити".

Про це він сказав 6 квітня під час зустрічі з представниками громадських організацій, повідомила виконавчий директор "Центру протидії корупції" Дарина Каленюк на сторінці в Facebook.

За словами Каленюк, на зустрічі були присутні близько 20 учасників. Під час бесіди Порошенко "визнав, що допустив дві основні помилки за останні роки – кадри і комунікація".

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"Припустився двох головних помилок": Порошенко заявив про необхідність "перезавантаження"

facebook.com/dkaleniuk

Президент вважає, що СБУ та інші правоохоронні органи варто позбавити функцій економічних розслідувань. Він зазначив, що в країні потрібно створити окрему службу, яка працювала б зі справами про злочини в цій сфері – Нацбюро фінансових розслідувань.

Як пояснила представниця ЦПК, процедура відбору керівника такого бюро має відбуватися із залученням міжнарождніх експертів за прикладом відбору суддів Антикорупційного суду.

При цьому, за словами Каленюк, про роботу НАБУ Порошенко заявив, що підтримує главу бюро Артема Ситника, "хоча є зауваження до роботи органу".

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"Антикорупційні судді будуть призначені президентом у найближчі кілька днів... Обговорювали також кадрові питання Сергія Семочка і Павла Демчина. Президент розуміє токсичність цих людей на їх посадах", – написала Каленюк.

За даними УП, Порошенко пообіцяв, що в найближчі дні звільнить Семочка з посади заступника керівника Служби зовнішньої розвідки.

"Припустився двох головних помилок": Порошенко заявив про необхідність "перезавантаження"

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розпорядився закрити до 28 березня всі кримінальні справи про незаконне збагачення чиновників.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
політикаСпеціалізована антикорупційна прокуратураНАБУСБУ
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Грінченко Микола
Грінченко Микола
А НАБУ не трогают и не вспоминают потому что НАБУ полезное пороху? Потому что Сытник позакрывал дела его друзей и его окружение спокойно себе дальше продолжает коррупцию разводить?
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Порошок сцука дэбилл! Чего же он за пять лет президентства не "перезагрузил"... Повторю,- сцука, да и все кто за него голосовал, такие же..
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Федоров Федор
Федоров Федор
В ходе беседы Порошенко "признал, что допустил две основные ошибки за последние годы – кадры и коммуникация"......Нет Петро,дело совсем не в этом....... Осел, козел, мартышка и косолапый мишка устроили Квартет в басне Крылова. Выдумщица мартышка по-всякому устраивала их музыкальную игру, да вот как и остальные не подумала, что музыкальные инструменты и ноты - это не всё, что нужно для музыки. Оказывается, нужно уметь играть! Ворона и лисица Лебедь, щука и рак Басня Квартет читать Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка Затеяли сыграть Квартет. Достали нот, баса, альта, две скрипки И сели на лужок под липки - Пленять своим искусством свет. Ударили в смычки, дерут, а толку нет. "Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите! Как музыке идти? Ведь вы не так сидите. Ты с басом, Мишенька, садись против альта, Я, прима, сяду против вторы; Тогда пойдет уж музыка не та: У нас запляшут лес и горы!" Расселись, начали Квартет; Он все-таки на лад нейдет. "Постойте ж, я сыскал секрет, - Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим, Коль рядом сядем". Послушались Осла: уселись чинно в ряд, А все-таки Квартет нейдет на лад. Вот пуще прежнего пошли у них разборы И споры, кому и как сидеть. Случилось Соловью на шум их прилететь. Тут с просьбой все к нему, чтоб их решать сомненье: "Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье, Чтобы Квартет в порядок наш привесть: И ноты есть у нас, и инструменты есть; Скажи лишь, как нам сесть!" - "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье И уши ваших понежней, - Им отвечает Соловей. - А вы, друзья, КАК НИ САДИТЕСЬ, Все в музыканты НЕ ГОДИТЕСЬ"
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