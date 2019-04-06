"Припустився двох головних помилок": Порошенко заявив про необхідність "перезавантаження"

Президент України Петро Порошенко заявив, що Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, Національне агентство з попередження корупції та Службу безпеки України потрібно "перезавантажити".

Про це він сказав 6 квітня під час зустрічі з представниками громадських організацій, повідомила виконавчий директор "Центру протидії корупції" Дарина Каленюк на сторінці в Facebook.

За словами Каленюк, на зустрічі були присутні близько 20 учасників. Під час бесіди Порошенко "визнав, що допустив дві основні помилки за останні роки – кадри і комунікація".

facebook.com/dkaleniuk

Президент вважає, що СБУ та інші правоохоронні органи варто позбавити функцій економічних розслідувань. Він зазначив, що в країні потрібно створити окрему службу, яка працювала б зі справами про злочини в цій сфері – Нацбюро фінансових розслідувань.

Як пояснила представниця ЦПК, процедура відбору керівника такого бюро має відбуватися із залученням міжнарождніх експертів за прикладом відбору суддів Антикорупційного суду.

При цьому, за словами Каленюк, про роботу НАБУ Порошенко заявив, що підтримує главу бюро Артема Ситника, "хоча є зауваження до роботи органу".

"Антикорупційні судді будуть призначені президентом у найближчі кілька днів... Обговорювали також кадрові питання Сергія Семочка і Павла Демчина. Президент розуміє токсичність цих людей на їх посадах", – написала Каленюк.

За даними УП, Порошенко пообіцяв, що в найближчі дні звільнить Семочка з посади заступника керівника Служби зовнішньої розвідки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розпорядився закрити до 28 березня всі кримінальні справи про незаконне збагачення чиновників.

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