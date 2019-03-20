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"Примітивна брехня": стало відомо про секретний звіт для Путіна щодо Криму

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На "референдум" в окупованому Росією Криму в 2014 році прийшли 34,2% від загального числа виборців.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв, посилаючись на секретний звіт ФСБ РФ, який йому довелося побачити.

Політик зазначив, що всі твердження, ніби на нього прийшли понад 80% кримчан – примітивна брехня.

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"У Криму завжди, навіть якщо розгорялися пристрасті на виборах до місцевих рад, не було явки більше 60%. Що стосується статистики на "референдумі", скажу так. Нашим людям вдалося побачити один звіт ФСБ, відправлений керівництву в Москві (вони ж не брешуть своєму начальству, їм потрібна об'єктивна картина – не для преси). Там зазначено, що явка була 34,2% від загального числа виборців. Це схоже на правду і ця цифра майже збігається з висновками українських аналітиків про політичні настрої в Криму", – повідомив Джемілєв.

Також голова Меджлісу додав, що майже ніхто з кримських татар не ходив на "референдум".

"Завдяки місцевим меджлісам ми чітко знали, скільки кримських татар прийшли на голосування (хоча, звичайно, не знали, хто як голосує). Так ось, зі 180 тисяч кримських татар, які мають право голосу, на дільниці прийшли трохи більше 900 осіб. Це приблизно піввідсотка. Решта підтримала заклик Меджлісу бойкотувати незаконний "референдум", – акцентував Джемілєв.

Мустафа Джемілєв

Мустафа Джемілєв

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мустафа Джемілєв розповів про тортури кримських татар в окупації.

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Особа
Мустафа Джемілєв
Місце
Україна
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
З цим Мустафою і сміх і гріх! Може генерал Бортніков особисто Мустафу інформує про всі секрети ФСБ?
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0
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Вчера вроде джемилев говорил, что знает о секретном разговоре Путина с ближайшим окружением и о чем там говорили)))))))
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4
1
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Чубатые, выньте голову из песка и протрите газа. На фото и видео все запечатлено, как крымчане иду голосовать, как празднуют это событие, никакого насилия или принуждения не зафиксировано!
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3
2
Gordon Yury
Gordon Yury
Plotnikov Alex, а как же вторжение войск московии и их присутствие в Крыму с 20 февраля до дня референдума. Или думаешь, что уже забыты убийства УКРАИНЦЕВ на полуострове в первые дни оккупации?
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1
1

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