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30 листопада • оновлено в 11:03
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''Прикрився АТО, щоб уникнути судимості'': з'явився скандальний факт про ''слугу народу'' Богданця

6.1т
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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Богданець, раніше судимий за побиття людини, спробував виправдати свій злочин службою в АТО.

На своїй сторінці у Facebook Богданець написав, що судимість отримав через звичайну побутову бійку на дорозі. Мовляв, будучи воїном АТО, перебуваючи в короткій відпустці між ротаціями, за кермом не поділив дорогу з іншим водієм.

"Зупинилися, почалася лайка. Під час словесної сутички плюнув мені в обличчя. Чому у відповідь один раз вдарив, не розрахувавши сили? Не знаю, що на той час стало більше причиною: поняття чоловічої гідності чи відчуття, яке відоме абсолютно всім "атовцям".

Андрій Богданець

Андрій Богданець

andriy.bogdanets

Доки ти там, у бліндажах і на блокпостах, в країні, яку ти власне і захищаєш, досі коїться безлад. У політиці, у суспільстві, на автодорогах", – з нотками пафосу написав Богданець.

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Він також додав, що факт бійки не приховували під час виборчої кампанії. Сам майбутній "слуга" лікування потерпілого оплатив і зараз дуже шкодує, що його візаві отримав тілесні ушкодження.

Водночас народний депутат 8-го скликання Ігор Мосійчук стверджує, що бійка трапилася значно раніше, а сам Богданець на той час ще не служив в АТО. До того ж служба на Донбасі була для майбутнього парламентаря лише можливістю отримати посвідчення учасника бойових дій.

"Бійка, за яку судили нардепа Андрія Богданця від "слуг народу", відбулася 18 листопада 2014 року, а в АТО він перебував (на базі батальйону) з 13 березня до 20 квітня 2015 року, тобто до 37 днів!

По суті, Богданець відсидів 37 днів на базі батальйону "СІЧ" для того, щоб, прикрившись УБД, уникнути серйозного покарання за бійку", – наголосив Мосійчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згадана бійка – не єдиний "скелет" у шафі нардепа. У судових реєстрах є інформація про те, що Андрій Богданець був злісним ухильником від сплати аліментів, а також не міг заплатити штраф за порушення ПДР. Водночас під час позачергових парламентських виборів на свою кампанію витратив 300 тисяч гривень.

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Автор
Володимир Іванов Володимир Іванов
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особи
Андрій Богданець Ігор Мосійчук
Місце
Україна
Теги
скандали Партія Слуга народу
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Рейт Адам
Рейт Адам
Люди кровь поливают,а эта мразь на этом парится!
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Савченко Александр
Савченко Александр
Какая срана, такие депутаты . Народ избирает, однако....
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Qurd Boz
Qurd Boz
Джонсон Саймон Ф., A u Vas, tam, v anuse, cheqo sverbit, qnida s krılıshkami ?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Савченко Александр, сиди на бутылке ровно,не кукарекай.
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