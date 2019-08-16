Прийшли з "Кварталу 95": у Зеленського зізналися, хто пише промови президенту

Заступник глави Офісу Президента Володимира Зеленського Юрій Костюк розповів, що глава держави під час написання промов вдається до допомоги вузького кола своїх соратників.

Подробицями поділився він в інтерв'ю "Громадському". У Костюка запитали, хто ж складає тексти, які все ще рясніють фразами в стилі "Кварталу 95".

"Я допомагаю. У нас є таке вузьке коло креативних людей. Головний у нас райтер, насправді, – президент", – запевнив чиновник.

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Володимир Зеленський sense.ua

"У нас немає такої схеми, прийшов я, приніс три сторінки тексту, і президент це просто прочитав і потім сказав. Ключові важливі масштабні звернення, якщо це не спонтанні – обговорюються", – додав він.

Так, Костюк розповів, що звернення до президента Росії Володимира Путіна із закликом поговорити на тлі скандалу з телемостом писали спільними зусиллями. Аналогічна ситуація і з промовою на інавгурації.

"Там дуже багато є думок і таких знахідок особисто президента. У нас є також і Сергій Шефір, який працював у "Кварталі 95", я, який працював у "Кварталі 95". Часто ми обговорюємо певні речі, і потім якось формується , – резюмував він.

Юрій Костюк Громадське

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