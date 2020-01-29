Скандал з волонтерками в автобусі: Ківа покликав на роботу водіїв-хамів

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива підтримав звільненого водія, фігуранта скандалу з російським серіалом і волонтерками, який стався під Луцьком.

У Facebook політик заявив, що готовий надати чоловікові роботу і юридичну підтримку в суді.

"Вважаю його звільнення незаконним і здійсненим під тиском крайніх правих націоналістів. Ми прийдемо до влади і зупинимо свавілля, що відбувається в нашій країні, і точно покараємо винних", – пригрозив Ківа.

Ківа підтримав водія в скандалі з волонтерка під Луцьком

Як OBOZREVATEL писав раніше:

Український волонтер Ярина Чорногуз поскаржилася, що водій автобуса Busfor під час поїздки з Луцька до Києва відмовився вимикати російський серіал. При цьому інших пасажирів трансляція не збентежила.

Дівчина разом з подругою зажадали, щоб їх негайно висадили з автобуса прямо серед траси. Доїхати до найближчого населеного пункту вони відмовилися. В результаті водій їх випустив.

Компанія-перевізник Winew відреагувала на скандал зі своїм водієм, назвавши скандал ганебним і підтримавши волонтерок. Незабаром водія звільнили з роботи.

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