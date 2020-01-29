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29 січня • оновлено в 18:57
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Скандал з волонтерками в автобусі: Ківа покликав на роботу водіїв-хамів

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Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива підтримав звільненого водія, фігуранта скандалу з російським серіалом і волонтерками, який стався під Луцьком.

У Facebook політик заявив, що готовий надати чоловікові роботу і юридичну підтримку в суді.

"Вважаю його звільнення незаконним і здійсненим під тиском крайніх правих націоналістів. Ми прийдемо до влади і зупинимо свавілля, що відбувається в нашій країні, і точно покараємо винних", – пригрозив Ківа.

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Ківа підтримав водія в скандалі з волонтерка під Луцьком

Ківа підтримав водія в скандалі з волонтерка під Луцьком

Як OBOZREVATEL писав раніше:

  • Український волонтер Ярина Чорногуз поскаржилася, що водій автобуса Busfor під час поїздки з Луцька до Києва відмовився вимикати російський серіал. При цьому інших пасажирів трансляція не збентежила.

  • Дівчина разом з подругою зажадали, щоб їх негайно висадили з автобуса прямо серед траси. Доїхати до найближчого населеного пункту вони відмовилися. В результаті водій їх випустив.

  • Компанія-перевізник Winew відреагувала на скандал зі своїм водієм, назвавши скандал ганебним і підтримавши волонтерок. Незабаром водія звільнили з роботи.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Ілля Кива
Місце
Україна Луцьк
Тег
"Опозиційна платформа - За життя"
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Красава. Лучший троллинг укро-нацистов!
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Виня Ксения
Виня Ксения
Подобные идиоты, типа Кивы, и есть защитники "русского мира" в Украине.
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Народ поднимается на борьбу с нацистами.
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