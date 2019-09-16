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16 вересня • оновлено в 23:28
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Приходько раптово пішла від Тимошенко: співачка-політик оголосила про плани

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Українська співачка Анастасія Приходько заявила, що виходить з партії Юлія Тимошенко "Батьківщина" і повертається на сцену.

Відповідний пост з'явився на сторінці артистки в Instagram.

"Це був важкий рік, але наші відносини з партією "Батьківщина" підійшли до кінця! Величезне спасибі Юлії Тимошенко за досвід, за дружбу і підтримку, але я вирішила рухатися далі! Так! Я повертаюся на сцену. Тому відкриті до пропозицій, до преси, до нових проектів", – написала вона, опублікувавши фото з Тимошенко.

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Приходько пішла від Тимошенко

Приходько пішла від Тимошенко

Instagram Анастасії Приходько

Відзначимо, Приходько балотувалася в народні депутати України від партії "Батьківщина" по мажоритарному округу №11 у Вінниці, але не пройшла в парламент.

Приходько раптово пішла від Тимошенко

Приходько раптово пішла від Тимошенко

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 вересня Приходько повінчалася зі своїм чоловіком Олександром після п'яти років шлюбу.

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Особи
Анастасія Приходько Юлія Тимошенко
Місце
Україна
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