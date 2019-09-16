Приходько раптово пішла від Тимошенко: співачка-політик оголосила про плани

Українська співачка Анастасія Приходько заявила, що виходить з партії Юлія Тимошенко "Батьківщина" і повертається на сцену.
Відповідний пост з'явився на сторінці артистки в Instagram.
"Це був важкий рік, але наші відносини з партією "Батьківщина" підійшли до кінця! Величезне спасибі Юлії Тимошенко за досвід, за дружбу і підтримку, але я вирішила рухатися далі! Так! Я повертаюся на сцену. Тому відкриті до пропозицій, до преси, до нових проектів", – написала вона, опублікувавши фото з Тимошенко.
Приходько пішла від Тимошенко
Instagram Анастасії Приходько
Відзначимо, Приходько балотувалася в народні депутати України від партії "Батьківщина" по мажоритарному округу №11 у Вінниці, але не пройшла в парламент.
Приходько раптово пішла від Тимошенко
24 канал
Це був важкий рік, але наші відносини з партією "Батьківщина" підійшли до кінця! Величезне спасибі @yulia_tymoshenko за досвід, за дружбу і підтримку, але я вирішила рухатися далі! І окреме спасибі @alexrbchn і @sergiimitrofanskii Ви справжні! Так! Я повертаюся на сцену ... Так що відкриті до пропозицій, до преси, до нових проектів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 вересня Приходько повінчалася зі своїм чоловіком Олександром після п'яти років шлюбу.
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