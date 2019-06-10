Приходько оголосила про участь у виборах: опубліковано відеозвернення

Українська співачка Анастасія Приходько, яка оголосила про закінчення музичної кар'єри і стала політиком, буде балотуватися у Верховну Раду України від партії "Батьківщина" по мажоритарному округу.

Таку заяву вона зробила у відеозверненні, опублікувавши його на своїй сторінці в Facebook та Instagram (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Я вирішила піти по мажоритарному округу. Я хочу чесно потрапити в парламент, я хочу подивитися, як будуть голосувати за мене люди, чи хочуть вони мене бачити в парламенті. Для мене це дуже важливо. Тому список – це дуже просто", – розповіла артистка.

Анастасія Приходько Соцмережі

Вона також заявила, що уточнить, про який конкретно мажоритарний округ ідеться, після реєстрації.

Нагадаємо, довкола одного з інтерв'ю Приходько про політичні плани розгорівся скандал. Українська ведуча і журналістка Яніна Соколова задавала їй запитання щодо її громадянської позиції, війни на Донбасі й так далі. Коли співачці було важко відповісти, їй підказували з-за кадру. Через кілька запитань вона різко встала і пішла, відмовившись продовжувати інтерв'ю.

Співачка пояснила свій вихід зі студії тим, що не очікувала такого напору і розгубилася під час ефіру.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацію про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених у списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Зробимо світ кращим разом!

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