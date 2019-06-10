Приходько оголосила про участь у виборах: опубліковано відеозвернення

Українська співачка Анастасія Приходько, яка оголосила про закінчення музичної кар'єри і стала політиком, буде балотуватися у Верховну Раду України від партії "Батьківщина" по мажоритарному округу.
Таку заяву вона зробила у відеозверненні, опублікувавши його на своїй сторінці в Facebook та Instagram (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).
"Я вирішила піти по мажоритарному округу. Я хочу чесно потрапити в парламент, я хочу подивитися, як будуть голосувати за мене люди, чи хочуть вони мене бачити в парламенті. Для мене це дуже важливо. Тому список – це дуже просто", – розповіла артистка.
Анастасія Приходько
Соцмережі
Вона також заявила, що уточнить, про який конкретно мажоритарний округ ідеться, після реєстрації.
Нагадаємо, довкола одного з інтерв'ю Приходько про політичні плани розгорівся скандал. Українська ведуча і журналістка Яніна Соколова задавала їй запитання щодо її громадянської позиції, війни на Донбасі й так далі. Коли співачці було важко відповісти, їй підказували з-за кадру. Через кілька запитань вона різко встала і пішла, відмовившись продовжувати інтерв'ю.
Співачка пояснила свій вихід зі студії тим, що не очікувала такого напору і розгубилася під час ефіру.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
7 червня була названа перша п'ятірка списку партії "Українська стратегія" прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Туди увійшов глава уряду, Лілія Гриневич, Олександр Саєнко, Еміне Джаппарова і Євген Нищук.
8 червня свою команду для походу на вибори представила партія Святослава Вакарчука "Голос". У ній опинилися він сам, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устинова, Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, Сергій Рахманін, Соломія Бобровська і Ольга Стефанишина.
У цей же день на партійному з'їзді був оприлюднений список "Сили і Честі" Ігоря Смешка. У нього потрапили глава політсили, Олена Сотник, Рефат Чубаров, Іванна Мірошниченко, Володимир Замана, Ольга Романюк, Андрій Гайдуцький, Ірина Сисоєнко, Володимир Тимошенко і Анатолій Макаренко.
Що стосується "Самопомочі" Андрія Садового, то її перша десятка виглядає так: Андрій Садовий, Ольга Квасницькому, Олександра Дрік, Тетяна Бідняк, Оксана Сироїд, Олександр Фідрін, Олег Березюк, Микола Кміть, Тетяна Острикова і Ольга Бабій.
Також 8 червня була представлена команда партії "Сила права": Андрій Сенченко, Олександр Данилюк, Володимир Василенко, Юлія Бурковська, Анатолій Полях.
9 червня вирішальний з'їзд провела партія п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська Солідарність". До першої десятки увійшли він сам, Андрій Парубій, Ірина Геращенко, Михайло Забродський, Софія Федина, Мустафа Джемілєв, Яна Зінкевич, Олег Синютка, Ахтем Чийгоз, Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Також 9 червня були представлені члени партії "Слуга народу". В першу двадцятку політсили увійшли Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Ірина Венедиктова, Давид Арахамія, Галина Янченко, Михайло Федоров, Олександр Корнієнко, Анастасія Красносільська, Олександр Ткаченко, Жан Беленюк, Сергій Бабак, Владислав Криклій, Олена Шуляк, Дмитро Наталуха, Єлизавета Ясько, Олексій Воржель, Андрій Герус, Михайло Радуцький, Денис Монастирський і Данило Гетьманцев.
Націоналістичні організації "Національний корпус", "Правий сектор" і "Свобода" оголосили про об'єднання для спільного походу на парламентські вибори 21 липня. Вони також оприлюднили спільний список.
10 червня партія "Батьківщина" провела з'їзд, на якому оголосила свою команду, з якою йде на вибори.
Тоді ж список партії був представлений лідером "Громадянської позиції"Анатолієм Гриценком.
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