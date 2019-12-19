Придурки, "іхтамнєт" і Донбасс порожняк не гонить: що наговорив Путін на пресконференції

Пресконференція президента Росії Володимира Путіна, яка відбулася 19 грудня, запам'яталася низкою курйозів, різкими висловлюваннями про Україну, а також майже рекордною тривалістю заходу (хронометраж склав 4 години 25 хвилин, до рекорду не вистачило 15 хвилин).

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з добіркою найгучніших і найскандальніших заяв глави держави-агресора, а також дізнатися, на що йшли російські ЗМІ, щоб Путін звернув на них увагу.

Українські танки на Кубані

Український журналіст Роман Цимбалюк традиційно влаштував яскравий тролінг Путіну за його вторгнення на Донбас. Крім того, він запитав у президента Росії, коли той збирається розформовувати терористичні "Л/ДНР" і виплачувати газовий борг у 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

"У мене немає проблем для того, щоб працювати в Росії. Можливо, якби українські танки були б на Кубані, то ви теж би трохи до нас змінили ставлення", – підколов Цимбалюк Путіна.

У відповідь – погрози

Президент РФ роздратовано відреагував на запитання Цимбалюка і у своїй відповіді почав відкрито погрожувати. Більше того, Путін навіть мимоволі почав цитувати Януковича.

"Якщо робитмуться спроби задушити силовим способом, то навряд чи це можна зробити. Ця відома фраза "Донбас порожняк не гонит". Вона хуліганська, але там горді люди живуть", – сказав глава країни-окупанта.

Захотів переписати Конституцію України

Також Путін заявив, що продовження закону про особливий статус деяких районів Донбасу має стати постійним, а не тимчасовим заходом і увійти до Конституції України.

"Закон продовжений, основа для врегулювання не втрачена. Здійснене відведення військ у декількох ключових точках. Однак чомусь в Україні не хочуть відведення по всій лінії, я вважаю, що це помилка. Скоротилася кількість обстрілів. Тому доцільно надалі проводити зустрічі в "нормандському форматі", – додав президент РФ.

Володимир Путін Скріншот відео

"Іхтамнєт"

На пресконференції Путін не втратив можливості спростувати участь регулярної російської армії у війні на Донбасі.

"Нарешті, про іноземні війська – там немає їх. Там є місцева міліція і самооборона. Мені весь час ставлять запитання, звідки у них танки і артилерія? Ось у багатьох гарячих точках світу відбуваються конфлікти. Із застосуванням танків і артилерії. Звідки вони беруть? Мабуть, від тих структур держав, які їм симпатизують. Але це їхня техніка, а не іноземна", – збрехав він.

Про Зеленського

Відповідаючи на запитання про враження від Зеленського, Путін зазначив, що не хоче нікому давати оцінки, оскільки це некоректно і у нього не повертається язик це робити. Він запропонував оцінювати винятково історичних діячів.

"Некоректно відповідати на запитання, даючи характеристики своїм колегам. Я навіть лідерам країн, які вже пішли з посад, не даю їх. У кожного є плюси і мінуси", – сказав президент РФ, додавши, що оскільки Зеленський став президентом, отже пройшов певний відбір.

Цінні вказівки президенту України

Водночас Путін почав нахабно вимагати від глави української держави поступок у частині Мінських угод.

"Мене насторожила заява колеги Володимира Зеленського про те, що можна переглянути Мінські угоди. Якщо це трапиться, ситуація може зайти у глухий кут", – сказав президент країни-окупанта.

За його словами, ключем до угод є закон про особливий статус Донбасу, який має бути в Конституції України.

Пресконференція Володимира Путіна Скріншот відео

Налаштувався на договірняк із газом

Путін вважає, що Москва досягне угоди з Києвом про транзит газу через територію України.

"Я думаю, що ми домовимося. Ми на шляху до домовленостей. У нас немає бажання загострювати ситуацію в енергетиці", – запопадливо сказав він.

Крім того, президент РФ заявив про готовність постачати в Україну газ зі знижкою 20-25%. За його словами, це нібито дозволило б знизити ціни для кінцевого споживача. Однак журналіст Цимбалюк підколов його, зазначивши, що для України немає нічого дорожчого, ніж дешевий російський газ.

Роман Цимбалюк Скріншот відео

Зачепився за США

У своєму спічі Путін вирішив висловити невдоволення взаєминами між Україною і США. "Якби хотіли допомогти, дали б грошей. Чого грошей не дають Україні? Дали б їм можливість. Дають тільки гарантії на кредити, це не живі гроші, реальної підтримки немає. Фіги дві. Нічого немає", – пожартував Путін.

Знайшов новий "братній" народ

Говорячи про створення союзної держави з Білоруссю, Путін знову заговорив про "триєдиний" народ.

"Рішення про створення союзної держави були правильними. Російський та білоруський народи, як український і російський – одне і те саме", – повторив головну тезу кремлівської пропаганди лідер країни-агресора.

Крім того, він наголосив, що з Білоруссю нібито відбувається духовне зближення, але основні рішення не реалізовані.

Президент РФ Володимир Путін Скріншот відео

Зірвався на крик і обізвав придурками

Путін осоромився своїми міркуваннями про можливу здачу Ленінграда нацистам під час Другої світової війни. Він обізвав "придурками" тих, хто закидає такі "безглузді домисли".

"Коли я чую: "Може, добре було б Ленінград здати" і так далі, мені хочеться сказати: "Ви придурки? Вас би нікого не було. Ось про що мова!" – зірвався Путін.

Володимир Путін: "Коли я чую: "Може, добре було б Ленінград здати" і так далі, мені хочеться сказати: "Ви придурки? Вас би нікого не було. Ось про що мова!" Pic.twitter.com/n2bNRvOY9x – RT російською (@RT_russian) December 19, 2019

Путінські жарти і "таємні знаки"

На пресконференції Путін намагався зобразити невимушену обстановку і безглуздо жартував із пресою. Так, крім цитати Януковича про "Донбасс порожняк не гонит", він також пожартував про свій пільговий вік, кажучи про авіаперельоти, а також уїдливо жартував про танки, спілкуючись із Романом Цимбалюком.

Крім того, російський президент досить дивно поводився і періодично робив дивні жести, які багато хто сприйняв як зашифровані сигнали.

"Таємні знаки" Путіна Mash

"Таємні знаки" Путіна Скріншот відео

"Таємні знаки" Путіна Mash

"Царя" засипали дарами

На пресконференцію Путіна як подарунків принесли дивну атрибутику. Так, йому принесли журнал "Огонек", валянки, ікону, музичний інструмент і яскраво прикрашену болгарську паличку під назвою "сурвачка". Її використовують на Новий рік і стукають по спині людині, якій хочуть побажати удачі та здоров'я в майбутньому році.

Валянки для Путіна

Путіну принесли ікону

Сімейні скандали

Путін у ході пресконференції уникнув відповіді про своїх позашлюбних дочок і обурився через згадку про їхній бізнес.

"Ви згадали одну жінку, другу. Згадали їхні особисті долі, обсяг бізнесу. Просто позначили факт. Цього недостатньо. Ви там поколупайтеся і зрозумієте, який там бізнес, чи є він взагалі, кому він належить, хто там допомагає", – відповів Путін.

Ймовірні дочки Путіна

Детально ознайомитися із хронікою пресконференції російського президента Путіна ви можете, перейшовши за цим посиланням.

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