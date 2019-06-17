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"Прибрати парламент!" Саакашвілі висловив радикальну пропозицію

9.8тЧитати матеріал російською

Колишній президент Грузії і екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі хоче, щоб в Україні перенесли парламент.

Про це Саакашвілі він повідомив в ефірі одного з телеканалів, передають "Букви". Він навів приклад Кутаїсі, де парламент перенесли в будівлю, на думку Саакашвілі, гіршу, ніж будівля Верховної Ради України.

Політик вважає, що потрібно винести український адмінцентр за межі Києва.

"Ми перенесли парламент Кутаїсі і я хочу, щоб в Україні теж так зробили. Адміністративний центр винести за межі Києва, в нову будівлю, з чистого аркуша почати", - сказав Саакашвілі.

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Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міхеїл Саакашвілі назвав Україну країною третього світу. При цьому він заявив, що Нігерія – найбільш корумпована країна в світі – дуже схожа на Україну.

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Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Верховна Рада України
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Gordon Yury
Gordon Yury
Похоже, что Порошенко был прав, когда выдворил этого идиёта с УКРАИНЫ! Побольше слушайте бред наркомана и будет вам счастье...И вообще нужно ликвидировать УКРАИНСКИЙ парламент, заменить Зеленского на Саакашвили и перенести столицу УКРАИНЫ в зажопье московии - только тогда кремлевский карлик простит опального Саакашвили и позволит ему вернуться домой!
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Питон Каа
Питон Каа
А зачем Украине вообще Парламент, разве ей Конгресса США не достаточно? Все равно все решения по Украине принимаются там. Разгоните его и будет вам реальная экономия. Да еще какая экономия.
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
А почему бы нет. Парубий если еще пролезет в ВР будет жить не в гостинице в центре Киева а в бараке на окружной. Уже на одном картавом будет огромная экономия бюджета.
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