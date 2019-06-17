"Прибрати парламент!" Саакашвілі висловив радикальну пропозицію

Колишній президент Грузії і екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі хоче, щоб в Україні перенесли парламент.

Про це Саакашвілі він повідомив в ефірі одного з телеканалів, передають "Букви". Він навів приклад Кутаїсі, де парламент перенесли в будівлю, на думку Саакашвілі, гіршу, ніж будівля Верховної Ради України.

Політик вважає, що потрібно винести український адмінцентр за межі Києва.

"Ми перенесли парламент Кутаїсі і я хочу, щоб в Україні теж так зробили. Адміністративний центр винести за межі Києва, в нову будівлю, з чистого аркуша почати", - сказав Саакашвілі.

Міхеїл Саакашвілі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міхеїл Саакашвілі назвав Україну країною третього світу. При цьому він заявив, що Нігерія – найбільш корумпована країна в світі – дуже схожа на Україну.

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