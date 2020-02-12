Прессекретаркою Єрмака стала Дарія Зарівна: хто вона така

Прессекретаркою новообраного глави Офісу президента Андрія Єрмака стала колишня шеф-редакторка видання l'officiel Online, засновниця нетворкінг-платформи Charitum та інтернет-журналу Vector Дарія Зарівна.

Новою посадою вона похвалилася у своєму Twitter. "Хто прессекретарка глави Офісу президента України, той я. Рік починається цікаво, що я можу сказати", – написала Зарівна.

Водночас на її сторінці в Facebook вона вже також продемонструвала, що "перебуває разом із Єрмаком в Офісі президента".

Дарія Зарівна "Единственная"

"Деталі й офіційний коментар – трохи пізніше", – пообіцяла журналістка.

Дарія Зарівна представлена в мережі як співзасновниця першої в Україні конференції представників IT-бізнесу, медіа, акселераторів і фондів. Засновниця СЕО нетворкінг-платформи благодійних аукціонів Charitum.

Дарія Зарівна Facebook Дарії Зарівни

Дарія Зарівна Facebook Дарії Зарівни

У 2018 році вона створила інтернет-журнал Vector – бізнес-медіа з фокусом на український IT-бізнес і креативну індустрію.

Також запустила своє комунікаційне агентство Vector PR – займається піар і контент-маркетингом для середнього та великого бізнесу.

Дарія Зарівна Facebook Дарії Зарівни

Дарія Зарівна Facebook Дарії Зарівни

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Єрмака керівником Офісу президента. Відповідний документ №48/2020 був опублікований на сайті ОП 11 лютого. Іншим своїм указом, №46/2020, глава держави звільнив з посади очільника ОПУ Андрія Богдана.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!