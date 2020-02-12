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12 лютого • оновлено в 10:24
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Прессекретаркою Єрмака стала Дарія Зарівна: хто вона така

10.5т
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Прессекретаркою новообраного глави Офісу президента Андрія Єрмака стала колишня шеф-редакторка видання l'officiel Online, засновниця нетворкінг-платформи Charitum та інтернет-журналу Vector Дарія Зарівна.

Новою посадою вона похвалилася у своєму Twitter. "Хто прессекретарка глави Офісу президента України, той я. Рік починається цікаво, що я можу сказати", – написала Зарівна.

Водночас на її сторінці в Facebook вона вже також продемонструвала, що "перебуває разом із Єрмаком в Офісі президента".

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Війна за спиною Зеленського: як програв Богдан і чим здивує Єрмак

Дарія Зарівна

Дарія Зарівна

"Единственная"

"Деталі й офіційний коментар – трохи пізніше", – пообіцяла журналістка.

Дарія Зарівна представлена в мережі як співзасновниця першої в Україні конференції представників IT-бізнесу, медіа, акселераторів і фондів. Засновниця СЕО нетворкінг-платформи благодійних аукціонів Charitum.

Дарія Зарівна

Дарія Зарівна

Facebook Дарії Зарівни

Дарія Зарівна

Дарія Зарівна

Facebook Дарії Зарівни

У 2018 році вона створила інтернет-журнал Vector – бізнес-медіа з фокусом на український IT-бізнес і креативну індустрію.

Також запустила своє комунікаційне агентство Vector PR – займається піар і контент-маркетингом для середнього та великого бізнесу.

Дарія Зарівна

Дарія Зарівна

Facebook Дарії Зарівни

Дарія Зарівна

Дарія Зарівна

Facebook Дарії Зарівни

Прессекретаркою Єрмака стала Дарія Зарівна: хто вона така

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Єрмака керівником Офісу президента. Відповідний документ №48/2020 був опублікований на сайті ОП 11 лютого. Іншим своїм указом, №46/2020, глава держави звільнив з посади очільника ОПУ Андрія Богдана.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Андрій Єрмак
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Рыбак рыбака...
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Кравченко Николай
Кравченко Николай
Да уже обще известно,каким местом,молодые,красивые женщины,зарабатывают себе должности.
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фил филька
фил филька
такое ощущение что для неё эта не работа а развлечение
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