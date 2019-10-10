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11 жовтня • оновлено в 03:31
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Катерина Золотарьова
Катерина Золотарьова
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Пресс-конференция Зеленского: ожидала намного худшего

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ПО ПРЕССУХЕ

Формат

Классный, очень понравился. Новый, нестандартный, живой, крутой и сильный. Сильный именно своей абсолютной нестандартностью, открытостью и отсутствием канцелярщины.

Длительность

Чрезмерная. Надо было сократить до часов пяти. А то и трёх-четырёх. Много повторов вопросов да и для президента сложно не оговориться.

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Вопросы

В большей части абсолютное говно. Уровень журналистики в стране ниже плинтуса. Готовность для пресс-конференции с президентом нулевая почти у всех. Было всего несколько сильных вопросов. Остальное — хня уровня сетевых балачок с обознанностью журналиста на уровне слухов и сплетен. Про конспирологов и просто идиотов с масонскими заговорами вообще молчу.

Ответы

Вполне достойные. Ожидала намного худшего. Очевидно, что за это короткое время президентства он вырос и умеет парировать даже самое острое. Как в случае с американскими журналистами, которые пытались завести его на скользкий лёд своей внутренней политики, чему он сначала поддался, но под конец мастерски увильнул. Ну или как четко проявил журналистский непрофессионализм в вопросе про Золотое, очень четко.

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Реакции

Ожидаемые. От радикальных сторонников предыдущего президента с предубежденным ожиданием "все полный трындец" сплошные фекалии. Ну на них не стоит обращать внимания. Они по своей возрастной и ментальной категории люди, тащившиеся от совка и лизания жопы своего кумира от исключительно его штатников. Другого они не воспринимают. Да и сейчас у них вместе с их главным ПТРС, объективно оценивать пока не в состоянии, так что их реакции опустим. Сторонники президента будут в явном восторге. Такой свой рубаха-парень, простой и без понтов, с глупым пафосом. Сторонние наблюдатели типа меня, имеющие на все своё мнение, высказываются весьма по-разному, что тоже есть гуд.

Мое мнение

В большей части позитивное. Были разные моменты, но в целом формат зашёл. Хоть я бы сократила минимум вдвое. Журналисты пришли изначально заряженные не сильно ок, но это про*б команды Зеленского и его окружения, не надо было ср*ться с ними на ровном месте. Что не оправдывает их проф непригодность конечно же. Учитывая то, что формат и предполагал живое общение без заученных фраз и других уже за*бавших всех в качель стандартных штампов от президентов, выглядело весьма достойно. Весь мир следил, это круто)

Итоги

Попали в книгу рекордов с самой длительной прессухой) Снова же круто) Как он это выдерживает — не знаю. У него беглый английский и беглый украинский, что безусловно радует, но не оправдывает проклевывающуюся местами косноязычность. Надо работать со спецами. В остальном — мне очень зашло. Это первые впечатления. Ну и в ближайшие несколько дней все инфополе явно будет в нарезках (в том числе и склейках, и фейках, и фотошопоенных стоп-кадров, и просто неудачных фото) ну и так далее, но это хайп, а хайп — часть его привычной линии коммуникации. К этому мы уже привыкли).

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Автор
Катерина Золотарьова Катерина Золотарьова
Тема
Пресмарафон Володимира Зеленського
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Владимира Зеленского
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Коментарі
197
41
Смішно
7
Цікаво
18
Сумно
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
Зеля молодец, каждому объективному это понятно
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Хилл Джон
Хилл Джон
Золотарёва, тебе "очень зашло" или В тебя глубоко вошло ? Да так, что появился блеск в глазах ... Чувиха отдалась ...
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
Хилл Джон, не ревнуй, и в тебя войдет:))
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Тарас Бор
Тарас Бор
Меня просто умиляют своей тупостью порохоботы.То "президент уникає спiлкування с журналiстами",а после четырнадцатичасового пресс-марафона -- "суцiльне словоблудство".Вспоминается анекдот "то рубашка короткая,то куй длинный".
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Тарас Бор
Тарас Бор
Хилл Джон,своё "мнение" оставь при себе.Оно никого не интересует.
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Хилл Джон
Хилл Джон
Тарас Бор, (но не Нильс Бор) → анекдоты оставь при себе. Это остроумие тех, которые его не имеют
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