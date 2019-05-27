''Пресинг триває'': в Україні пояснили ставлення США до Зеленського

США чинять тиск на олігарха Ігоря Коломойського, щоб обмежити його вплив на новообраного президента України Володимира Зеленського.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV експерт із питань міжнародних відносин Андрій Каракуц. За його словами, американці в перемозі Зеленського "не побачили нічого поганого".

"США сподіваються, що прихід Зеленського до влади стане можливістю зміни старих еліт, які існують в Україні, коли 15-20 років одні й ті самі обличчя на екрані. З точки зору американських інтересів їм все-таки цікава нова політична система в Україні, щоб нові еліти створювали нові можливості. Це американська модель – більше конкуренції, більше можливостей", – пояснив він.

Як зазначив Каракуц, необхідно розділяти ставлення американського політичного істеблішменту до Зеленського та Коломойського. За його словами, різкі заяви адвоката Трампа Рудольфа Джуліані щодо України були спрямовані не проти Зеленського, а проти певних осіб із його оточення.

"Напередодні ФБР вже відкривало певні справи проти Коломойського на півмільярда доларів за ухилення від податків. Я так розумію, що публічний пресинг продовжується непублічним. Тобто американці знають, що робити з українськими олігархами, як заморожувати їхні активи, як на них впливати", – заявив він.

За словами експерта, США хочуть створити певні рамки для команди Коломойського, "щоб вони не думали, що в результаті цих виборів нібито перемогли".

Каракуц також зазначив, що влада України не повинна йти на погіршення відносин зі США через Коломойського.

"Україна не може втратити підтримку США. Дуже багато всього зав'язано. США – це насамперед співпраця з МВФ. Штати – це підтримка України у багатьох міжнародних впливових організаціях, починаючи від Радбезу ООН. США – це можливість для інвестицій, кредитування. Без цього Україна зіткнеться не просто з економічною кризою, а буде змушена шукати нові джерела грошей", – пояснив міжнародник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно через Джуліані спалахнув гучний скандал: адвокат Трампа скасував візит до України через "ворогів" у команді Зеленського.

Також Джуліані закликав Зеленського залучити олігарха Ігоря Коломойського до відповідальності, щоб довести свою політичну незалежність.

Зі свого боку Ігор Коломойський підтвердив заяви у ЗМІ про те, що президент України Володимир Зеленський віддалився від нього.

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