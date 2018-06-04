Прем'єр-міністр Йорданії пішов у відставку

На тлі масових протестів у Йорданії проти підвищення податкового тиску про свою відставку оголосив прем'єр-міністр країни Хані аль-Мулькі.У Йорданії пішов з посади прем'єр-міністр країни Хані аль-Мулькі. У понеділок, 4 червня, король Йорданії Абдулла ІІ прийняв відставку очільника уряду, повідомила прес-служба королівського палацу, передає інформагенція AP.

Відставці керівника уряду передував майже тиждень масових протестів, що охопили всю країну. Учасники виступів висловлювали таким чином протест проти значного підвищення податків, ухваленого урядом. У відповідь на вимоги Міжнародного валютного фонду (МВФ) оптимізувати бюджет, уряд Йорданії пішов на істотне обмеження бюджетних видатків та запланував відчутне підвищення податкового тиску.

Задуми уряду передбачають підвищення податку на прибутки на п'ять відсотків, а податковий тиск на підприємства має зрости з нинішніх 20 до 40 відсотків, зазначає інформагенція AFP. Відповідний законопроект уряд уже вніс до парламенту. Наразі спостерігається значний спротив цьому законопроекту серед депутатів парламенту.

Масові протестні виступи відбулися в Йорданії у в січні цього року. Тоді громадяни вийшли на вулиці, протестуючи проти зростання цін на хліб, а також акцизів на цигарки й інтернет-послуги.

Нині Йорданія відчуває значне навантаження на соціально-економічну інфраструктуру країни через велике число біженців з сусідніх Сирії та Іраку.