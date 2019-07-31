Префекти в Україні: у Зеленського розкрили деталі реформи і озвучили терміни

Верховна Рада IX скликання планує вже у вересні розглянути адміністративно-територіальну реформу України. В її рамках районні та обласні держадміністрації замінять префектурами.

Про це повідомив в ефірі ObozTV кандидат в народні депутати від партії "Слуга народу" Віталій Безгін. Він пояснив, в чому особливості інституту префектів і які функції будуть на них покладені.

"Інститут префектів – це представництво центральної влади, яке задає стратегічний вектор і має функцію нагляду. Ці префекти будуть на районному рівні. Райони будуть укрупнені, якщо зараз їх більше 400, то буде близько 100", – зазначив Безгін.

Він уточнив, що обласний розподіл збережеться. При цьому префект центрального району стане "головним префектом" в області.

"Припустимо, в області 4-5-6 районів. У кожному з них префект. Але буде ще головний префект, який за сумісництвом буде префектом центрального району. Наприклад, якщо це Житомирська область, то є один район, в центрі якого знаходиться Житомир. Саме ця людина буде головним префектом ", – пояснив політик.

Безгін підтвердив, що законопроект передбачає ліквідацію РДА та ОДА:

"У нас з одного боку є РДА, а з іншого – виконавчий комітет при об'єднаній територіальній громаді (ОТГ). І незрозуміло: якщо виконавчий комітет реально займається безпосереднім управлінням, то навіщо потрібна РДА? Вони будуть ліквідовані".

Щодо ліквідації чи збереження обласних рад, за його словами, зараз точиться дискусія.

"Немає однозначного рішення, думки різні. Є ймовірність того, що обласні ради залишаться. Але, звичайно, буде перерозподіл повноважень", – запевнив кандидат у нардепи.

Також Безгін повідомив, що перші вибори на рівні ОТГ відповідно до нового адміністративно-територіального устрою "бажано було би провести вже до кінця 2020 року".

"Тому що люди обирають своїх представників, які створюють ради, які потім формують виконавчий комітет. А префект просто виконує функцію контролю, щоб все розвивалося в рамках регіональної державної стратегії", – констатував він.

За проектом реформи, існуючий розподіл України по областях збережеться karty-ukrainy.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава виборчого штабу "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що у партії є група, яка займається децентралізацією та опрацьовує адміністративно-територіальну реформу.

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