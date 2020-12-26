Представник Зеленського в КСУ підтримав скасування люстрації

Українські суди активно розглядають справи про люстрацію – тільки Окружний суд Києва за останній рік виніс понад 100 рішень про відновлення чиновників.

Представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський вважає, що, щоб зупинити "люстраційну чехарду", КСУ необхідно визнати закон про люстрацію неконституційним. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

"Я думаю, що правильний варіант, щоб КСУ нарешті розв'язав це питання щодо конституційності закону про очищення влади, і, на моє переконання, є всі підстави, щоб визнати його таким, що не відповідає Конституції України", – сказав Веніславський.

Він додав, що після рішення КСУ парламент повинен буде заповнити прогалини у правовому врегулюванні люстрації і внести законодавчі зміни. Водночас, за словами джерела РБК-Україна в монобільшості, поки питання люстрації не є пріоритетним на найближче майбутнє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві юстиції підготували законопроєкт про зміни до Закону "Про очищення влади" (про люстрацію), який має на меті зробити його "відповідним європейським стандартам".