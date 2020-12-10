Представник України в ТКГ натякнув, що Москва "наривається" на нові санкції Заходу

Україна демонструє готовність до компромісів, які дозволяють Москві вийти з конфлікту на Донбасі, зберігши обличчя, але та ігнорує всі ініціативи та "напрошується" на нові санкції.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав український журналіст і представник у тристоронній контактній групі по Донбасу Сергій Гармаш. За його словами, окрім цього Кремль також "налаштовує проти себе прагнучого до продуктивного діалогу молодого українського президента".

"Україна демонструє готовність до компромісів, які дозволяють Москві вийти з конфлікту, зберігши обличчя перед внутрішньою аудиторією, а нам – відновити суверенітет на Донбасі і припинити війну. Але замість цього, Москва створює можливість говорити про посилення санкцій проти неї і відновлює проти себе і західні столиці, і наївно прагнувшого до продуктивного діалогу молодого українського президента", – уточнив Гармаш.

За його словами, Україна виконала всі зобов'язання, взяті на себе на торішньому саміті Нормандської четвірки, в односторонньому порядку. Наприклад, чотири рази подавала списки на обмін, чого Росія не зробила жодного разу. Погодили розмінування на дев'ятнадцяти ділянках і чотири ділянки для розведення сил.

"Росія заблокувала ці процеси, прив'язавши їх до виконання її політичних вимог. Ми готові були на імплементацію формули Штайнмайера в законі про особливий статус Донбасу, але російська делегація заблокувала цей процес в тому числі", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Гармаш запевнив, що в останні місяці переговорів по Донбасу Кремль намагався знизити їх рівень з "нормандського формату" до рівня Тристоронньої контактної групи, але зазнав дипломатичної поразки.