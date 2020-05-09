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9 травня • оновлено в 13:59
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Представник ОБСЄ Фріш, який "подружився" з терористами, зірвав обмін полоненими – ЗМІ

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Представник ОБСЄ Тоні Фріш, який раніше обіймався з представниками терористів, зірвав обмін полоненими між Україною та "Л/ДНР".

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела, на одному із засідань підгрупи українська сторона намагалася домогтися надання інформації про 20 конкретних людей, але Фріш "просто припинив" обговорення даного питання.

Відзначається, що Фріш запропонував змінити дату обміну на ближчу, через що Україна не отримала багатьох утримуваних в полоні осіб. Також координатор групи не відвідувала українців в місцях утримання на захопленій території.

Тоні Фріш

Тоні Фріш

Джерело видання вказало, що відповідно до Мінських домовленостей для проведення обміну "всіх на всіх" потрібно розділити все списки на "встановлених" і "невстановлених".

Нагадаємо, що 16 квітня Україна провела черговий обмін полоненими з терористичними "Л/ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, координатор ОБСЄ в гуманітарній групі посол Тоні Фріш, який відвідав окупований Донецьк для зустрічі з українськими полоненими, потрапив у гучний скандал.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Тоні Фріш
Місце
Україна
Тег
ОБСЄ
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