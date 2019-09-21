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21 вересня • оновлено в 23:53
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Предлагал договориться: Порошенко рассказал, как отшил Путина

4.2т Читати матеріал російською

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко розповів, що отримував пропозицію від президента Росії Володимира Путіна домовитися з приводу результатів виборів в Україні, але відмовив йому.

Відповідну ситуацію він описав в ефірі "Рандеву" з Яніною Соколовою на 5 Каналі, зазначивши, що відбулася вона у 2015 році.

"Каже: що Ви сперечаєтесь, давайте ми з Вами домовимось, кого ми оберемо і проведемо це через вибори – це єдиний можливий шлях", – розказав Порошенко.

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Петро Порошенко в ефірі "Рандеву"

Петро Порошенко в ефірі "Рандеву"

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"Я кажу: ні, обирати, навіть лідерів місцевого самоврядування, буде український народ. І ні з ким я не збираюся ні погоджувати, кого обирати, ні віддавати, яку частину повноважень ми їм делегуємо. Є закон – він рівний для всіх", – наголосив лідер "ЄС".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко заявив, що формули Штайнмаєра не існує, вона була вигадана Володимиром Путіним.

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Особи
Петро Порошенко Володимир Путін
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Нашли друг друга хер да подпруга
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Petrov Valery
Petrov Valery
Это сказка про то, как Петя защитил украинский народ? Мне больше понравилась, как он защищал всю Европу!
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
А ещё он летал на ядре, но пока об этом знают только белочки.
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