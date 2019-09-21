Предлагал договориться: Порошенко рассказал, как отшил Путина

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко розповів, що отримував пропозицію від президента Росії Володимира Путіна домовитися з приводу результатів виборів в Україні, але відмовив йому.

Відповідну ситуацію він описав в ефірі "Рандеву" з Яніною Соколовою на 5 Каналі, зазначивши, що відбулася вона у 2015 році.

"Каже: що Ви сперечаєтесь, давайте ми з Вами домовимось, кого ми оберемо і проведемо це через вибори – це єдиний можливий шлях", – розказав Порошенко.

Петро Порошенко в ефірі "Рандеву" Скрін відео

"Я кажу: ні, обирати, навіть лідерів місцевого самоврядування, буде український народ. І ні з ким я не збираюся ні погоджувати, кого обирати, ні віддавати, яку частину повноважень ми їм делегуємо. Є закон – він рівний для всіх", – наголосив лідер "ЄС".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко заявив, що формули Штайнмаєра не існує, вона була вигадана Володимиром Путіним.

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