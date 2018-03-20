Почти полная анархия воцарилась сейчас в системе правосудия. Законы, определяющие правила жизни общества, не понятно кем пишутся и не приносят ничего, кроме хаоса. Чиновники, как слепые или обкуренные, всех нас тащат за собой на дно. Еще не закрылся рот, а слова уже в фейсбуке. Пиар вымыл мозги от мыслей. Меньше знаний, больше уверенности в себе. Синдром модели.

После "спецконфискации имени госпожи Черновол", очередным шедевром юридической мысли стали так называемые "правки Лозового". Первая напряженно возвращала экспроприацию времен пролетарской революции. Второй, простите – очевидный фунт. Ну с чего бы человек с сомнительным образованием педагога полез менять уголовное право и процесс?

Кратко для не специалистов – в чем суть основных "нововведений имени Лозового":

Ограничение сроков расследования. Общий срок досудебного расследования по ряду преступлений не может превышать шести месяцев. Если по окончанию этого срока дело в суд не отправили, его надо закрывать.

Право защиты на обжалование следственному судье уведомления о подозрении.

Решение вопросов о необходимости назначения экспертиз и вопросах эксперту следственным судьей.

Введение монополии государственных учреждений на проведение экспертиз в уголовном деле.

Я вижу это как очевидную диверсию, направленную на уничтожение системы правосудия в стране. Почему?

Во-первых. У нас, да и не только у нас, ни одно уголовное дело не будет расследовано за шесть месяцев. Девиз "правок" – совершайте преступления безнаказанно! Предложенные изменения полностью диссонируют с другими нормами уголовного процесса, в том числе и со сроками привлечения лица к уголовной ответственности. Такие изменения не нужны народу Украины. Они уничтожают права потерпевшего на государственный поиск и привлечение виновных. Что это, глупость или дальновидность?

Во-вторых. Уведомление о подозрении – обжаловать в суд. Вдумайтесь! Сторона обвинения письменно сообщает, в чем вас подозревают, и защита на это жалуется?! Ведь на самом деле с этого момента вы можете подключить адвоката, начать работать как сторона в процессе, собирать доказательства. А вам предлагается на это жаловаться! Пошли сроки на расследование. И вы на это жалуетесь? Кто до этого додумался, дилетанты или диверсанты? Задайте себе простой вопрос: это поможет установить истину в уголовном деле?

Дальше. Следственный судья принимает решение назначать экспертизу или нет, какие вопросы эксперту допустить, а какие нет. Зачем теперь правосудию прокурор? Зачем правосудию адвокат? Кто собирает доказательства? Судья! Нелепой строчкой перечеркнули состязательность уголовного процесса и выбросили из него на обвинение и защиту!

Монополия государственных экспертов. Здесь нужно понимать, кто такой эксперт в уголовном процессе. Для правосудия – это человек, свидетельствующий перед судом о преступлении, который отличается от других свидетелей только тем, что не был на месте преступления и для дачи заключения и показаний использует свои специальные знания о предметах и явлениях. Его может привлечь и обвинение, и защита, к нему может обратиться потерпевший и гражданский ответчик. При чем здесь монополия государственных учреждений? Тут просматриваются не дилетанты или диверсанты, а прямой политический и коррупционный интерес. Чиновники системы хотят монополизировать доказательства и из эксперта-специального свидетеля делают эксперта-судью. Уничтожение конкуренции и влияние власти – вот очевидный результат.

Право регулирует абсолютно всё. Одно слово законодателя – и грабитель на свободе, еще одно – и убийца оправдан без суда. И это не теория, это реальность нашей жизни сегодня. Что мы увидим дальше? Будут это просто ошибки дилетантов в праве или же поголовная скрытая амнистия преступников и ручное управление судебной системой?