Тут йде запекла боротьба між командами Зеленського і Порошенка про те, хто перший запропонував передати елітну Феофанію народу й таким чином допомогти людям у справі боротьби з пандемією.

Скажу вам так як є:

і перший, і другий президенти та їх оточення тримали всі 4 елітні медичні заклади при Державному управлінні справами при президентові до останньої краплі крові…

Коли 6 років назад я разом з Олегом Мусієм зареєстрував Постанову про передачу медичних закладів Феофанії, які обслуговували далеких родичів членів Політбюро та ЦК КПУ, родини міністрів і депутатів – ветеранам війни та АТО, нас обізвали дилетантами і популістами!

МОЗ на чолі з Квіташвілі спільно з урядом Яценюка, ДУСом Березенка і президентом Порошенком та Комітет ВР на чолі з Власенком категорично виступили проти передачі елітних медзакладів якимось там бомжам-ветеранам!

Щоправда, під нашим тиском, з барського плеча, дозволили таки кільком сотням ветеранам АТО пройти реабілітацію в Феофанії.

Нині, 6 років по тому, можновладці, які блокували весь час ухвалення нашої постанови, нині прозріли і вкладають сотні тисяч гривень у власну рекламу про те, як вони хотіли передати Феофанію народу!

У мене до можновладців вчорашніх і нинішніх просте, людське прохання:

майте совість, просто промовчіть, бо ви своїм дебільним піар-патріотизмом й рекламою за бюджетні кошти вже дістали.

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