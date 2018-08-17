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"Права рука" Трампа приїде до України: чого чекати

2.7тЧитати новину російською

Візит в Україну на День Незалежності радника президента США з національної безпеки Джона Болтона стане серйозним знаком уваги Вашингтона Києву.

Про це ObozTV розповів екс-прем'єр-міністр України Юрій Єхануров. Як наголосив екс-прем'єр, Болтон у Білому домі є одним із "яструбів" - прихильником жорсткої лінії у зовнішній політиці США.

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Єхануров також зазначив, що після приїзду до Києва Болтон відвідає Москву.

"Це дуже серйозний візит, до нього потрібно правильно поставитися. Ця людина - символ, і якщо він приїде до нас на День Незалежності - це дуже важлива подія", - заявив він.

"Це людина, яка має свою позицію. Там таких троє-четверо є, які займають дуже жорстку позицію щодо Російської Федерації. Ми повинні розуміти - стратегічно прийнято рішення цю імперію придушити", - додав Єхануров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни на 2019 рік, У документі передбачається виділення Пентагону $250 млн для надання Україні оборонної допомоги.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVХолодна війна між Заходом і РосієюРосійсько-український конфліктДень Незалежності
Особи
Дональд ТрампЮрій Єхануров
Місце
Україна
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
Якут предатель. К нам едет важная фигура, советник президента. это уровень африки,
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
едет в Москву - неушто придушить? ʘ ʘ
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