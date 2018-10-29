''Працювало кілька груп'': стало відомо, як Україну намагалися позбавити асоціації з ЄС

Напередодні референдуму про асоціацію України з Європейським Союзом у Нідерландах працювало кілька груп, які намагалися домогтися негативного результату голосування.

Про це заявив посол Нідерландів Едуард Хукс у програмі "Євроінтегратори" з Тетяною Поповою на ObozTV. За його словами, деякі з цих груп були пов'язані з Росією.

"Напередодні референдуму було багато активістів, які працювали у Нідерландах, було кілька груп, які проводили певні компанії. І серед них такі групи, які працювали проти асоціації України і ЄС. Деякі з цих груп були пов'язані з іншими країнами. Вони були з країни, сусідньої з Україною, ви самі сказали, що це Росія. І вони були зацікавлені в певних результатах цього референдуму", — пояснив посол.

За його словами, у нідерландців також було відчуття, що Україна ще не подолала корупцію, і це було перешкодою.

"Хоча, звісно, ми знали, що Україна — це жертва великої корупції, треба було багато чого зробити, аби цю проблему подолати до кінця. Але все ж прем'єр-міністр знайшов вирішення цієї проблеми. Коли прем'єр-міністр вирушив до Брюсселя поговорити там із колегами, то вони придумали рішення для того, щоб ратифікувати цю угоду за певних умов. Тобто пояснили, що це ще не право України вступити до Європейського Союзу, нейтральне певною мірою рішення", — наголосив Хукс.

Він пояснив, що це було перепоною, бо люди побоювалися: якщо Україна стане членом ЄС, то фінанси виділятимуться Києву.

Як повідомляв OBOZREVATEL, навесні 2016 року "за" асоціацію проголосували 38,21% жителів Нідерландів, "проти" - 61%.