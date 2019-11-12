Соцмережі рясніють подробицями листування депутатів від "Слуги народу" з пранкером, який прикидається генпрокурором Русланом Рябошапкою. Telegram-канал на ім'я "Джокер" заявляє, що буде і далі викривати топ-чиновників, депутатів, суддів, прокурорів та інших "пройдисвітів всіх мастей". "Щоб чорне не називали білим. Щоб зло і лицемірство не ховали за паркетною посмішкою. Я хочу, щоб правда працювала в тому місці, де не працює закон і не діє влада. Я хочу, щоб люди сміялися", - йдеться в повідомленні.

Джокер стверджує, що його мета - справедливість. Готем чекав героя і герой прийшов. Щоб захистити городян, що страждають, з мороку ночі повстав месник. Злу не сховатися від ... Джокера? Ви серйозно? З яких це пір подробиці сексуальних пригод глави парламентського комітету є квінтесенцією справедливості?

Раніше пранкери, які паслися на українському політичному полі, були російськими. Відомі Лексус і Вован. Преса підносить Джокера як українського. Канал "Джокер" був створений 31 жовтня. Від розіграшів пранкера вже постраждали Богдан Яременко, Михайло Радуцький і Микола Тищенко. За словами пранкера, у нього є компрометуюче листування з кількома десятками політиків, депутатів і чиновників, яке незабаром будуть опубліковані. У фракції "Слуга народу" закликають розслідувати факти незаконного використання імені генерального прокурора, а Давид Арахамія хвалиться, що він регулярно листується з Джокером. Мовляв, той може бути навіть корисним для виявлення неблагонадійних депутатів.

Однак давайте подивимося на факти. Скандальними викриттями Джокер напрацьовує репутацію. Однак, він знецінює тих, кого і так не шкода. Де справжні топи? Зеленський, Коломойський, той же Рябошапка? Запитайте себе, чому ніхто з "Слуг" не заявив, що листування підроблене? Адже це звичайна відмовка в такій ситуації.

Якщо придивитися, то стає очевидним, що саме влада докладає колосальних зусиль, щоб представити Джокера “достовірним джерелом інформації”. Насправді ми не дізналися нічого, що вплинуло б на наше майбутнє. Справа не в подробицях і одкровеннях. Справа в реакції. А її немає. Можновладців висміювали і раніше. В "95 кварталі".

Все, що ми спостерігаємо навколо листувань “Слуг” з Джокером - це злив протестних настроїв. Коли сміються над боярами, ретельно обходячи порочність і аморальність режиму, який ґрунтується на особистості лідера. В Росії теж дозволено сміятися над Мєдвєдєвим. Але не над Путіним та путінізмом.

У психології масової комунікації є правило - чим більше скандалів, тим менше чутливість суспільства до них. Для того, щоб інформація привела до "Уотергейту", суспільство повинно гостро відчувати, що зловживання владою загрожують кожному громадянину. Українцям не повинно бути весело. Їм має бути тривожно і відповідально за майбутнє країни, що опинилася в руках жартівників.

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