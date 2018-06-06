Пожежа у Чорнобильській зоні: поліція відкрила провадження

Правоохоронці намагаються встановити причину пожежі. У ДСНС повідомили про зменшення площі пожежі до трьох гектарів.У Чорнобильській зоні відчуження та безумовного відселення вранці у середу, 6 червня, тривають заходи з ліквідації окремих осередків пожежі. "Cтаном на 10:30 площу пожежі зменшено до трьох гектарів. Спостерігається тління трьох осередків лісової підстилки, трави, повалених дерев та пеньків", - повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) на своєму сайті.

До гасіння пожежі залучено 35 одиниць техніки та 150 осіб. Авіацією ДСНС з початку робіт здійснено літаками АН-32П 16 скидань води (128 тонн), вертольотом Мі-8 здійснено 21 скидання води (42 тонни), зазначається у повідомленні.

Головне управління Національної поліції України в Київській області відкрило кримінальне провадження за статтею "знищення або пошкодження лісових масивів" у зв'язку із загорянням сухої трави і лісу в зоні відчуження. Правоохоронці намагаються встановити причину пожежі, з’ясувати всі обставини задимлення та загоряння, йдеться у повідомленні управління на сайті.

Керівник ДСНС Микола Чечоткін ввечері у вівторок, 5 червня, повідомив, що на місці пожежі були знайдені факели. "Слідчі органи встановлюють їхню приналежність і взагалі, чи мають вони стосунок до цієї пожежі", - сказав Чечоткін на брифінгу в Києві.

За даними ДСНС, у Києві радіаційний фон становить 11 мікрорентген на годину. При цьому в ДСНС додають, що безпечний рівень - до 30 мікрорентген на годину.