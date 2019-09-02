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2 вересня • оновлено в 11:54
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/ Політика

"Позбавлять мандата!" У Раді через "Слугу народу" трапився гучний скандал

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У понеділок, 2 вересня, в комітеті Верховної Ради з правової політики та правосуддя виникла суперечка через початок другої сесії парламенту з 3 вересня.

Деякі народні депутати наполягали, що засідання комітету проводити не можна. До того ж політики зазначали, що розглядати зміни до Конституції в другому читанні дозволено тільки на наступній сесії після першого читання, передає "Українська правда".

"Що стосується календаря планової роботи: ми з вами ще раз зустрінемося за планом в середу – до цього у нас засідання позапланове. У ніч на 29 серпня в нас було перше засідання комітету, сьогодні порядок денний визначений заявами народних депутатів – це не плановий збір. Я почула тих депутатів, які відстоюють позицію, що неможливо повертатися до питання статті 80-ї – зняття недоторканності. Тому розумію ваші мотиви для того, щоб ми сьогодні не працювали в межах процедурних дій", – повідомила глава комітету Ірина Венедиктова (фракція "Слуга народу").

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Депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко перервав Венедиктову, зазначивши, що вона не має права коментувати дії народних депутатів і говорити від їхнього імені.

Руслан Князевич ("Європейська солідарність") підтримав Власенка, запропонувавши не проводити засідання комітету, а провести обговорення. Але цю пропозицію підтримали 6 депутатів, а проти висловилися 14.

"Мій правовий досвід навчив мене, що не можна брати участь у незаконних діях. Я вважаю ці дії незаконними і не братиму участі сьогодні у засіданні комітету", – заявив Власенко і покинув засідання комітету.

"Тебе позбавлять мандата", – зазначив один із присутніх нардепів.

Верховна Рада

Верховна Рада

Нардеп Князевич висловився, що проекти законів від "СН" змінюють Конституційний лад. На що йому заступниця голови комітету Ольга Совгиря ("Слуга народу") відповіла: "Мене не треба вчити. Чим передбачена дискусія з цього питання?".

Зазначимо, що пропозицію секретаря комітету Олега Макарова ("Голос") зняти з порядку денного комітету розгляд 80-ї статті Конституції теж не підтримали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 серпня розпочалося перше засідання Верховної Ради IX скликання. 424 народних обранців принесли урочисту присягу й отримали мандати.

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Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Вакарчука "Голос" ВО Батьківщина Партія Слуга народу
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70rus xxx
70rus xxx
Какие споры,скандалы,когда коалиция в одном лице.На 5 лет забудьте.
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Serov Oleg
Serov Oleg
"небоевые потери всу за 4года войны составили 2700 рыл", прокурор матиос.
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70rus xxx
70rus xxx
Serov Oleg, "Укрармия вшивая и голодная-Матиос
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