"Позбавлять мандата!" У Раді через "Слугу народу" трапився гучний скандал

У понеділок, 2 вересня, в комітеті Верховної Ради з правової політики та правосуддя виникла суперечка через початок другої сесії парламенту з 3 вересня.

Деякі народні депутати наполягали, що засідання комітету проводити не можна. До того ж політики зазначали, що розглядати зміни до Конституції в другому читанні дозволено тільки на наступній сесії після першого читання, передає "Українська правда".

"Що стосується календаря планової роботи: ми з вами ще раз зустрінемося за планом в середу – до цього у нас засідання позапланове. У ніч на 29 серпня в нас було перше засідання комітету, сьогодні порядок денний визначений заявами народних депутатів – це не плановий збір. Я почула тих депутатів, які відстоюють позицію, що неможливо повертатися до питання статті 80-ї – зняття недоторканності. Тому розумію ваші мотиви для того, щоб ми сьогодні не працювали в межах процедурних дій", – повідомила глава комітету Ірина Венедиктова (фракція "Слуга народу").

Депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко перервав Венедиктову, зазначивши, що вона не має права коментувати дії народних депутатів і говорити від їхнього імені.

Руслан Князевич ("Європейська солідарність") підтримав Власенка, запропонувавши не проводити засідання комітету, а провести обговорення. Але цю пропозицію підтримали 6 депутатів, а проти висловилися 14.

"Мій правовий досвід навчив мене, що не можна брати участь у незаконних діях. Я вважаю ці дії незаконними і не братиму участі сьогодні у засіданні комітету", – заявив Власенко і покинув засідання комітету.

"Тебе позбавлять мандата", – зазначив один із присутніх нардепів.

Верховна Рада

Нардеп Князевич висловився, що проекти законів від "СН" змінюють Конституційний лад. На що йому заступниця голови комітету Ольга Совгиря ("Слуга народу") відповіла: "Мене не треба вчити. Чим передбачена дискусія з цього питання?".

Зазначимо, що пропозицію секретаря комітету Олега Макарова ("Голос") зняти з порядку денного комітету розгляд 80-ї статті Конституції теж не підтримали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 серпня розпочалося перше засідання Верховної Ради IX скликання. 424 народних обранців принесли урочисту присягу й отримали мандати.

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