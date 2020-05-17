Брудні справи звично стараються робити без зайвого розголосу. А коли приховати стає неможливо, включають один із десятків брудних політтехнологічних прийомів маніпулювання свідомістю широких мас населення. Іноді так поступають, щоб украсти мільярди чи продати цілу країну, а деколи лише для примітивного дрібного шахрайства. Саме одну з таких шахрайських схем кілька олігархічних фракцій протягнули на минулому позачерговому засіданні Ради в першому читанні. Йдеться про так званий закон "про позашлюбних дітей" високопосадовців. От у цій ніби то "народній" назві законопроекту й прихована згадана вище технологія. Бо йдеться про дещо вельми шкідливе, а в медіа все звели до примітивного гигикання. За кпинами про отих "позашлюбних депутатських діток" усі наші ЗМІ навіть не спробували прочитати сам законопроект і зрозуміти, про що там ідеться. Спершу штучну назву приклеювали брудні проплачені журнашл*шки з зацікавлених видань і телеканалів. А далі звично це повторили й цілком нормальні медіа, головним гріхом яких є елементарне лінивство й небажання досліджувати матеріальну частину.

Ідеться про законопроект №3355-1 "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо уточнення переліку суб'єктів декларування". Так от, у цьому законопроекті про жодних позашлюбних дітей нема ані слова. Це був примітивний громовідвід для суспільної уваги. А є там три позиції, які кілька разів повторюються в змінах до різних статей базового антикорупційного закону Тексту багато, а суть, коли уважно прочитати, дуже проста.

Дві з трьох змін - чисто корупційні новели для посадовців, які дуже хочуть приховати свої доходи. Ще про одну можна дискутувати, хоча я переконаний у її шкідливості. Давайте пройдемо їх по черзі.

1. Так звані "позашлюбні діти". З переліку родичів чиновника, чиє майно, доходи й видатки слід декларувати, виключено слова "та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття". Замість цього вставлене речення "діти, у тому числі повнолітні, та будь-які інші особи, за умов їх спільного проживання, спільного побуту, наявності взаємних прав та обов’язків". Що це означає? За "золотого" синочка-мажорчика, що вчиться в престижному коледжі в Лондоні, жодних даних у декларацію вносити не треба. Він "сам" оплачує своє навчання й перебування. А ще в його розпорядженні перебуває рахунок на сто мільйонів фунтів/євро/доларів. На нього ж переписано найдорожче рухоме й нерухоме майно чиновника. Закон цього не забороняє. А тепер і декларувати не треба. Це ніякі не позашлюбні діти. Це ті, щодо кого не реалізуються пункти щодо "спільного проживання, спільного побуту, наявності взаємних прав та обов’язків" із цим чиновником або депутатом.

Наведу простий приклад навіть без відправки мажориків закордон. У міністра є дружина й неповнолітній син. Декларувати майно та статки жінки треба, навіть, коли разом з нею не живеш. А коли в окремому палаці живе (лише за паперами) не лише дружина корумпованого міністра чи депутата, а й син. Питань до такого проживання не з батьком, а з матір'ю не виникає. Але майно записане не на матір, а на синка. Спільного проживання з чиновником формально нема. Спільний побут та права й обов'язки в дитини, звісно, є. Але не з чиновником, а з його жінкою. Тому записуй на отприска все, що не грає в декларації. На відміну від чиновника і його жінки, щодо дитини не можна піддавати сумніву законність набуття майна і навіть права щось перевірити тепер не буде.

Тому кожна вельможна мерзота, в якої фактично (не конче офіційно) є більше одного помешкання (покажіть мені краще хоч когось, в кого нема), а ще є дитина, може вивести з-під декларування будь-яке майно та які завгодно суми. Сенс у збереження електронних декларацій після цього залишається хіба для бездітних корупціонерів.

2.Тут ідеться про так званих позаштатних радників і помічників президента. Пригадуєте старий радянський анекдот про зав складом? Приймають чоловіка на роботу й ніби вибачаючись кажуть: "От тільки зарплата в нас маленька..." А той у відповідь: "А у вас ще й доплачують?!"

Усім відомо, що радники й помічники при першій особі (особливо при несамостійній і обмеженій) мають колосальні впливи й корупційні можливості. При Порошенкові, коли формували антикорупційне законодавство, добре розуміли ці корупційні загрози. Тому осіб, які виконують свої повноваження без отримання офіційної платні, від декларування не ховали. Зараз в Україну повернулася велика корупція. Такі позаштатні співробітники президента можуть брати, як і в часи Януковича, вже не конвертами чи портфельчиками, а заводами й цілими галузями. Їм же якось неспідручно пояснювти, як маючи нульовий прибуток, особа потратила мільярд...

Тепер проблем у них уже не буде. Раніше у законі був такий список : "Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступники, радники, помічники, уповноважені, прес-секретар Президента України, помічники суддів". Тепер до цього додали в дужках фразу: "(крім осіб, які виконують свої обов’язки на громадських засадах)". Щоб відвернути увагу від чисто корупційної норми, добавили в перелік декларантів помічників суддів Конституційного Суду. Що саме по собі безглуздо, бо попередня редакція їх так само включала.

І так виходить, що рядовий помічник судді якогось провінційного районного суду е-декларацію заповнює, а радник президента, який заносить йому на підпис кадрові й економічні пропозиції та може на цьому наварити астрономічні хабарі, нічого декларувати не мусить...

3. Це категорія посадових осіб у господарюючих суб'єктах, де частка держави не менше 50%. Ну ніби ж логічно. Чи має керівництво Нафтогазу чи Укрпошти декларувати свої доходи й видатки, а ми бачити, що вони заробляють та чи ще чогось не накрали. Те саме й з підприємствами, де держава має не 100%, але більшість часток у капіталі. Якраз на цьому і лише на цьому акцентували у своїх виступах автори від слуг та "Батьківщини", коли виправдовувалися від звинувачень у корупції.

Але ці посадові особи й так за чинним законом є суб'єктами подання е-декларацій та норм закону про запобігання корупції! Новим законом звично перетасували окремі словесні конструкції та замість універсальної формули "посадові особи юридичних осіб публічного права" подали певний виключний перелік керівних посад, що, на мій погляд, може призвести до виведення з-під декларування й відповідальності окремих посадовців. Також із чинного визначення виключили акціонерні товариства з державною часткою понад 50%, але вже наступним реченням повторили це ж формулювання й для них.

Але це не зовсім моя сфера компетенції. Просто бачу, що роздробили старе формулювання, абсолютно нікого й нічого нового не добавивши, але, можливо, певну частину функціонерів вивівши з-під вимог антикорупційного законодавства. Щоб пояснити це простими словами, зроблю аналогію зі звичайного життя. От була якась шкільна вимога (наприклад про заборону куріння), яка чітко стосувалася ВСІХ УЧНІВ ШКОЛИ. Її поміняли на нову, в якій вказано, що ця сама вимога стосується всіх хлопчиків і дівчаток, які мають біляве або чорне волосся, а ще шатенів і рудих. Ніби ж поміняли шило на мило... Але раптом виявилося, що в школі ще є учні з кучерями, помальованими в синій і зеленій колір, та пару зовсім лисих. А також якась нетрадиційна сімейка вимагає своє дитя зачислити до якоїсь третьої статі... Тепер так виходить, що саме ці діти більше не мусять вчасно приходити на уроки та можуть безкарно курити прямо на уроках...

Отака вона "законотворчість" від парламентських шахраїв. Проголосували за це всі фракції й групи, крім Європейської Солідарності та "Голосу". А нам тут баєчки про якихось позашлюбних дітей розказують...

P.S.: Саме той попередній набір вимог стосовно переліку суб'єктів е-декларування був однією з головних передумов для надання нам безвізу з ЄС. Одна-єдина спроба нардепів послабити процедуру електронного декларування на стадії підготовки закону тоді заледве не зірвала весь безвізовий діалог. Зараз зміни навіть гірші, ніж та давня депутатська авантюрка...

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!