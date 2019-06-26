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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Позачергові вибори: які п'ять партій можуть прорватися до Ради

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П'ять політичних партій можуть пройти до Верховної Ради України на дострокових виборах, запланованих на 21 липня.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 20-24 червня 2019 року.

Лідером електоральних симпатій стала партія "Слуга народу", яку готові підтримати 45,3% тих, хто має намір голосувати і визначився із симпатіями.

Також 5%-ий прохідний бар'єр долають партія "Опозиційна платформа — За життя", за яку мають намір проголосувати 12,1%, партія "Голос" (8,4%), "Європейська Солідарність" (7,2%) і "Батьківщина" (7,0%).

Засідання Ради

Засідання Ради

24 канал

Партію "Сила і честь" готові підтримати менше 3,4%, Радикальну партію — 2,5%. Рейтинг інших політичних сил — менш ніж 2% у кожної.

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З двох тисяч опитаних 65% висловили готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Ради 21 липня. Ще 19% зазначили, що скоріше готові брати участь, 13% — не голосуватимуть, 3% — не визначились.

Як повідомив OBOZREVATEL, 25 червня Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів для участі у позачергових виборах до Верховної Ради.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
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Маслов Олег
Маслов Олег
Если Партия Шария пройдет в Раду, будет отличное доказательство никчемности и продажности данных соц опросов))))
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