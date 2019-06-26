Позачергові вибори: які п'ять партій можуть прорватися до Ради

П'ять політичних партій можуть пройти до Верховної Ради України на дострокових виборах, запланованих на 21 липня.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 20-24 червня 2019 року.

Лідером електоральних симпатій стала партія "Слуга народу", яку готові підтримати 45,3% тих, хто має намір голосувати і визначився із симпатіями.

Також 5%-ий прохідний бар'єр долають партія "Опозиційна платформа — За життя", за яку мають намір проголосувати 12,1%, партія "Голос" (8,4%), "Європейська Солідарність" (7,2%) і "Батьківщина" (7,0%).

Засідання Ради 24 канал

Партію "Сила і честь" готові підтримати менше 3,4%, Радикальну партію — 2,5%. Рейтинг інших політичних сил — менш ніж 2% у кожної.

З двох тисяч опитаних 65% висловили готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Ради 21 липня. Ще 19% зазначили, що скоріше готові брати участь, 13% — не голосуватимуть, 3% — не визначились.

Як повідомив OBOZREVATEL, 25 червня Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів для участі у позачергових виборах до Верховної Ради.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!