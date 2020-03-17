Відозва до президента: закон, за який проголосувала Рада, покладе всю Україну

Друзі, у нас величезна проблема. З подачі Зеленського Рада проголосувала комплекс економічних заходів щодо зниження податкового навантаження на економіку та малий і середній бізнес.

Я хочу бачити пики цих радників, які підсунули це президенту?

Цей закон покладе всю країну.

Пояснюю детально. Сьогодні ухвалили закон, за яким держава на два місяці звільнила всіх юридичних і фізичних осіб від сплати земельних податків і земельної оренди, які надходять до місцевих бюджетів. Держава також скасувала податок на нерухомість для фізичних і юридичних осіб. І до всього цього: держава скасувала Єдиний соціальний внесок, який підприємства платять за кожного працівника при нарахуванні зарплати.

Покажіть мені людину, яка розповість, де тут зниження податкового навантаження на економіку та на малий і середній бізнес.

Перше. Основними платниками земельного податку та орендної плати за землю є промислові підприємства, підприємства енергетики, фабрики, Укрзалізниця, а не власники перукарень, магазинів і ресторанів.

Друге: платниками податку на нерухомість є фізичні особи, які володіють нерухомістю понад 85 кв метрів житлової площі. Скажіть, де тут населення, велика частина якого проживає в радянському житловому фонді, а, відповідно і так, не платить податок на нерухомість. Іншими словами, від податку на нерухомість звільнили тих, хто має по дві-три-п'ять і більше квартир. Приватні будинки й угіддя.

Третє і найголовніше: держава скасувала ЄСВ на два місяці. Платники ЄСВ є великі промислові підприємства, які нараховують зарплату своїм працівникам. ЄСВ є головним джерелом наповнення Пенсійного фонду країни. Тобто однією рукою Зеленський обіцяє додати по тисячі гривень пенсіонерам, а іншою рукою, очевидно, не усвідомлюючи цього, обвалюються Пенсійний фонд країни, з яким йому потрібно буде платити пенсії. Пиляє сук, на якому сидить сам і вся його верховна влада.

Ну і головне. Позбавляючи міста земельних зборів і зборів на нерухомість влада не просто перетягує на себе Конституційні повноваження місцевого самоврядування, а формує величезну дірку в місцевих бюджетах. Ці надходження забезпечують своєчасну зарплату (захищені статті) вчителям, медикам, соціальним працівникам, комунальникам, працівникам транспорту і ЖКГ. На відміну від уряду нових облич, яке провалив центральний бюджет, міста зуміли зманеврувати в цій ситуації і утриматися. Сьогодні все тримається на містах. Саме ці надходження дають можливість містам сьогодні боротися з епідемією коронавируса.

Які економічні заходи слід було б запропонувати Зеленському та його монобольшінству?

Перше. Замість скасування податку на нерухомість для багатих скасувати єдиний податок для підприємців першої та другої групи.

Друге - замість скасування земельних податків і оренди землі знизити податок на додану вартість для великих промислових підприємств, які і так зітхнули в зв'язку зі зміною курсу гривні.

Третє - замість скасування ЄСВ знизити акцизи на підакцизні групи товарів, такі як алкоголь, сигарети, світлі види нафтопродуктів, газ та інше.

У зв'язку з цим хтось здоровий зупиніть Зеленського.

Якщо закон буде підписаний і набуде чинності, він призведе до катастрофічних наслідків.

Якщо завалиться економіка міст, жоден МВФ і продаж землі вже не допоможуть. Поясніть хтось це президенту.

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