"Пов‘язано з виборами на Донбасі": Порошенко назвав причину розпуску ЦВК

Без виконання безпекового компоненту Мінських угод вибори на окупованих територіях можуть відбутися на російських умовах, а несподівана заміна ЦВК може бути пов’язана саме з цим.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку докінця).

Він відзначив, що, голосуючи за звільнення ЦВК, більшість поставила під сумнів легітимність і президента, і парламенту. Адже комісія бездоганно провела дві виборчі кампанії. Міжнародні організації і спостерігачі вибори президента і ВР визнали такими, що відповідають європейським стандартам.

Петро Порошенко 24tv.ua

"Однак, мотиви рішення слід все ж таки шукати не у минулому, а у майбутньому. Особливе занепокоєння викликають вибори на окупованих територіях. Все більше сигналів, що без виконання безпекового компоненту Мінських угод вони можуть відбутися на російських умовах. Несподівана заміна комісії може бути пов’язана саме з цим", – написав Порошенко

Він подякував членам ЦВК за проведення двох чесних виборів, а також тим, хто виступав проти розпуску комісії.

"Від імені "Європейської солідарності" дякую фракції "Голос" за принципову неучасть у ще одному голосуванні, яке веде до авторитаризму. Дякую громадським організаціям, які намагалися утримати наших парламентських "стахановців" від сумнівного трудового рекорду. Час усвідомити, що захистити демократію та європейський вибір ми можемо тільки разом", – зазначив Порошенко.

Як писав OBOZREVATEL, монобільшість президентської партії "Слуга народу" у Верховній Раді України та деякі представники інших політсил підтримали подання Володимира Зеленського про розпуск Центральної виборчої комісії.

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