"Повна вакханалія": в Україні почали "купувати" виборців заздалегідь

Напередодні парламентських виборів в Україні почали фіксувати масову роздачу товарів і послуг від імені потенційних кандидатів в народні депутати.

Однак на даний момент це не є порушенням чинного законодавства, розповів в ефірі ObozTV глава Комітету виборців України Олексій Кошель.

Кошель пояснив, що ці факти не вважаються підкупом до того часу, поки політична партія чи політик не зареєстровані суб'єктами виборчого процесу – тобто не подали документи і не отримали підтвердження від Центральної виборчої комісії.

"Що б зараз не робили політики і партії: підкупляли, роздавали конверти з грошима, роздавали пільги, послуги – це не порушення чинного законодавства", – наголосив він.

"Те, що відбувається зараз, можна назвати повною вакханалією. Іноді це нагадує такі міні-супермаркети: політики масово роздаровують батькам, дітям і цільовим групам пакети, набори, доплати і таке інше", – зазначив експерт.

У зв'язку з цим Кошель здивувався позиції МВС, яке відкрило кримінальне провадження за фактом роздачі мішків з цукром в Луганській області.

"Можна відкривати сотні, тисячі таких проваджень. Але це безперспективні справи, поки політики не будуть зареєстровані як суб'єкти виборчого процесу", – сказав він.

Глава КВУ нагадав, що зараз у Верховній Раді 199 депутатів-мажоритарників:

"Близько половини з них – досить заможні люди. Які займаються благодійністю, псевдо благодійністю, політичною благодійністю... Часто ці факти можна розцінювати як факти банальної купівлі голосів".

На його думку, навіть якщо депутати Ради поточного скликання ухвалять новий Виборчий кодекс з відкритими списками і без мажоритарки, його норми будуть застосовані вже в наступних виборчих кампаніях.

"Я на 100% впевнений, що якщо кодекс буде ухвалено, то набуття чинності відстрочать до кінця 2020 року. Тобто він не стосуватиметься парламентських виборів цього року. Що цілком природно, тому що провести вибори за такою складною системою, ухваливши закон перед стартом виборчої кампанії – практично неможливо", – констатував Кошель.

Гречка - символ підкупу виборців в Україні twitter.com/radiosvoboda

Як повідомляв OBOZREVATEL :

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Однак підготовка до дострокових парламентських виборів зіткнулася з низкою проблем. Так, у ЦВК не вистачає часу на закупівлі та виготовлення бюлетенів. А група депутатів подала позов до Конституційного суду про незаконність указу президента.

Очікується, що на пленарному засіданні 6 червня Верховна Рада приступить до розгляду поправок до другого читання проекту Виборчого кодексу.

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