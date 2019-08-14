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"Повна капітуляція України": Портников дав прогноз на переговори Зеленського з Путіним

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Президент Володимир Зеленський може домовитися з главою Росії Володимиром Путіним виключно про повну капітуляцію України, оскільки весь Мінський процес – звичайна імітація.

Таку думку в своєму блозі для "Еспресо" висловив український журналіст Віталій Портников.

"Мінський процес має виключно імітаційний характер. Війна все одно триватиме рівно стільки, скільки це необхідно Росії для ліквідації української держави або відмови від цієї ідеї. Мова йде не про роки навіть, а про десятиліття української приреченості на війну, кризи, втрати і розчарування", – написав він.

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Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

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На думку Портникова, обидві сторони зацікавлені в такій імітації. "Тому що для України продовження процесу це одночасно продовження санкцій проти Росії. А для Росії це доказ своєї "конструктивності", ролі "посередника" і можливість посадити своїх маріонеток за стіл переговорів з Україною", – пояснив журналіст.

Портников також прокоментував звільнення Зеленським Романа Безсмертного з ТКГ.

"Можливо, у Зеленського зберігаються деякі ілюзії щодо шансів домовитися з Путінимтут Безсмертний може бути правий. Однак жодного значення це взагалі не має. Зеленський ні з ким не домовитьсяінакше як на умовах, які передбачають повну капітуляцію України і її швидкий демонтаж", – запевнив Портников.

Віталій Портников

Віталій Портников

Апостроф

На думку журналіста, ні Зеленський, ні Захід у цьому не зацікавлені. "Ну і ще не зацікавлений український народ, прокинеться вже через кілька місяців – і почне відбуватися те, про що ні Зеленський, ні Путін, ні Захід, ні сам український народ навіть не здогадуються. Одне можу пообіцяти: нудно не буде нікому. І Роману Безсмертному такожпросто він зрозумів неминучість процесів пробудження одним із перших", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Мирні переговори в Мінську
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Віталій Портніков Роман Безсмертний
Місце
Україна
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