Повертати наших: як Україна бореться за своїх громадян закордоном

У в'язницях за межами України перебувають сотні українців. Найчастіше влада не особливо переймається їхнім майбутнім. Сумна доля спіткала й українського захисника Віталія Марківа, якого в Італії фактично ні за що засудили до 24 років в'язниці.

Що в цій ситуації має робити влада й чому важливо захищати своїх громадян по всьому світу — у матеріалі OBOZREVATEL.

Справа Марківа не витримує критики

Влітку 2017 року в Італії заарештували українського військового Віталія Марківа за підозрою в причетності до смерті фоторепортера Андреа Роккеллі. Італієць та його перекладач загинули у 2014 році внаслідок мінометного обстрілу в селі Андріївка під Слов'янськом.

Італійська влада покладає відповідальність за злочин на Марківа. У 2017 році він був затриманий у аеропорту Болоньї.

Віталій Марків Скриншот

Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: на той час у ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів. 12 липня 2019 року українця засудили до 24 років ув'язнення. Нацгвардієць перебуває у в'язниці 2 роки і 4 місяці.

За його долю ведуть боротьбу в Міністерстві внутрішніх справ, але поки безуспішно. До Італії приїжджав як голова МВС Арсен Аваков, так і делегації вищих чинів правоохоронних органів. У середу, 30 жовтня, в центрі Києва на будівлі поліції встановили банер на підтримку Марківа.

"Будь-які намагання РФ дискредитувати українських бійців будуть безуспішними. Захистимо Віталія в правовому полі й підтримаємо морально. Вся Україна з тобою! #FreeMarkiv", — написав у Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

У центрі Києва на Будівлі полиции ВСТАНОВИВ банер на підтрімку незаконно засудженого нацгвардійця Віталія Марківа.Будь-які намагання РФ діскредітуваті українських бійців НЕ матімуть успіху.Захіщаємо Віталія у правовому полі та підтрімуємо морально.Вся Україна з тобою! #FreeMarkiv pic.twitter.com/SjwD8CfX7o - Arsen Avakov (@AvakovArsen) 30 жовтня 2019 р

Щоправда, італійська влада поки невблаганна.

Що важливо робити Україні

За межами країни в тюрмах перебуває більш ніж 10 тисяч українців. Це фактично офіційна статистика, яку ще у 2018 році оголосив державний секретар МЗС України Андрій Заєць.

"Станом на 30 червня 2018 року затримані, заарештовані, засуджені й відбувають покарання в різних країнах світу понад 10 тисяч громадян України. З них понад 6,5 тисяч засуджені до позбавлення волі. Консульська служба МЗС відповідно до консульського статуту, затвердженим указом президента, і тим дорученням, які у нас є, працює над кожним випадком із цих десяти з половиною тисяч", — наводить його слова телеканал "112".

Водночас, як показала ситуація з Марківим, за ґратами не завжди опиняються нелегали або злочинці. Дуже часто до справи втручається політика або впертість місцевої влади. У таких ситуаціях особливу увагу мають приділяти українське консульство або центральна влада — як на рівні МЗС, так і Офісу президента.

Боротися потрібно не тільки за ув'язнених у російських в'язницях, а й у інших країнах світу. Наприклад, незвичайна історія трапилася з мешканцем Дніпра Павлом Лапшиним.

Акція на підтримку Марківа

Як пише "Сегодня", молодик, будучи аспірантом Національної металургійної академії, приїхав до Британії на стажування. Наприкінці 2013 року суд Лондона засудив його до тюремного терміну, який може бути переглянутий лише через 40 років.

Суд визнав Павла Лапшина винним у вбивстві мусульманина на ґрунті расової неприязні. Крім того, британські правоохоронці інкримінували йому підготовку терактів у Англії. Він подавав прохання про переведення його до української в'язниці, але реальних результатів цей крок не дав.

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