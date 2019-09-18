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19 вересня • оновлено в 02:02
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"Поверніться! Братній народ!" Скабєєву "накрило" через переговори по Донбасу

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Російська пропагандистка Ольга Скабєєва сказилася через відмову України підписуватися під "формулою Штайнмайера".

Вона висловила обурення позицією української сторони під час зустрічі контактної групи в Мінську з врегулювання на Донбасі, де в центрі уваги стоїть порядок виконання плану.

"Заперечень ніяких немає. Але і підпис не поставимо. Де логіка, братній народ? Торгуєтеся? Боїтеся, що радикали покарають? Не бійтеся! Поверніться і підпишіть! Ну або в чому краса Зеленського? Нема її чи що?! Гей", - занервувала пропагандистка.

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Ольга Скабєєва

Ольга Скабєєва

Скріншот відео

"Поверніться! Братній народ!" Скабєєву "накрило" через переговори по Донбасу

Як повідомляв OBOZREVATEL, реалізація "плану Штайнмайєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Росія
Тег
Формула Штайнмайєра
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Верстовский Сима
Верстовский Сима
Боже,"Сливной бачек",ну какие вы-русские нафиг нам братья,на Власовском Триколоре отображён ордынский двуглавый "петух",а это символ Тартарии на красном фоне,кто изучал геральдику тот подтвердит,Триколор это эксклюзивное знамя армии РОА,состоящей из этнических русских,Андрея Власова добровольно воевавшего на стороне Гитлера и историки это тоже подтвердят,культура,язык,обряды,архитекткра,одежда,кухня и языки у нас всегда были разные,у украинцев братья славяне,а русские ордынцы в их число не входят и никогда не входили как-бы они не примазывались к цивилизованным культурам т.ч. ИДИТЕ ВЫ НХЙ с балалайкой и в лаптях.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Верстовский Сима, скабеева как раз является представителем Тартарии. Ее фамилия 100% татарская.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Не хрен этой стерве свою пасть роззявлять. Раз "ихтамнет", она может спокойно заткнуться.
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