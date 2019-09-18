"Поверніться! Братній народ!" Скабєєву "накрило" через переговори по Донбасу

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва сказилася через відмову України підписуватися під "формулою Штайнмайера".

Вона висловила обурення позицією української сторони під час зустрічі контактної групи в Мінську з врегулювання на Донбасі, де в центрі уваги стоїть порядок виконання плану.

"Заперечень ніяких немає. Але і підпис не поставимо. Де логіка, братній народ? Торгуєтеся? Боїтеся, що радикали покарають? Не бійтеся! Поверніться і підпишіть! Ну або в чому краса Зеленського? Нема її чи що?! Гей", - занервувала пропагандистка.

Ольга Скабєєва Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, реалізація "плану Штайнмайєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

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