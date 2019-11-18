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18 листопада • оновлено в 12:43
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Повернення Україні захоплених кораблів: поведінці Росії знайшли три причини

2.2т
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Росія, повертаючи Україні захоплені кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", намагається убезпечити себе від позовів до міжнародних судових інстанцій.

Про це розповів у ефірі ObozTV дипломат, політичний експерт Вадим Трюхан. За його словами, є три причини, чому Росія пішла на цей крок.

"Перша причина – є відомий наказ міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня, пів року тому ухвалений, згідно з яким Росія мала повернути військовополонених моряків і передати під контроль України її судна. Росія не визнає юрисдикцію цього трибуналу, а втім вона пішла на те, що нібито добровільно виконала обидві вимоги згідно з цим наказом", – зазначив дипломат.

Друга причина, за словами Трюхана, – намічена на 9 грудня зустріч лідерів країн "нормандської четвірки".

"Російська сторона не підтвердила, що для неї ця дата прийнятна, але і французи, і німці, і українці стверджують, що така домовленість є. Тому для Росії вкрай важливо отримати позитивний фон напередодні цієї зустрічі, якщо вона справді відбудеться. Як це не смішно звучить, але повернення суден і військовополонених – це інструменти, які покликані формувати позитивне тло", – заявив він.

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"Але є і третя причина – українська дипломатія у всіх своїх контактах з міжнародними партнерами в міжнародних організаціях – ООН, ОБСЄ, Рада Європи тощо – апелювала до наших міжнародних партнерів. Наводили приклад грубого цинічного порушення Росією міжнародного права – захоплення наших військовополонених і кораблів. Повертаючи наші судна назад, Росія прибирає з порядку денного цю дратівливу тему. Керуючись трьома причинами, і було ухвалене це рішення", – зазначив експерт.

Як зазначив Трюхан, Україна воює з РФ у різних судових інстанціях, і щороку для Росії все складніше і складніше відбиватися на юридичному фронті.

"Я думаю, повернення цих суден – причина того, що Росія почувається обкладеною з усіх боків, як загнаний звір. І вона намагається себе убезпечити від подальших юридичних позовів", – додав він.

Повернення Україні захоплених кораблів: поведінці Росії знайшли три причини

ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Більш детально про процес повернення Україні кораблів читайте в онлайн-трансляції OBOZREVATEL за посиланням.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Російсько-український конфлікт Повернення українських кораблів Росією Загострення в Азовському морі
Особа
Вадим Трюхан
Місце
Україна
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Россия возвращает Украине корабли, захваченные в Керченском проливе. Раб с галеры поматросил и бросил.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Бред какой-то. Главная причина - необходимость избавиться от ржавых экологически опасных корыт и желание освободить причалы для частных катеров.
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
та че там рассуждать?! так и запишите себе в укроскрижали - Украина победила Россию в сраженье под Крымским мостом!
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