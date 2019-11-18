Повернення Україні захоплених кораблів: поведінці Росії знайшли три причини

Росія, повертаючи Україні захоплені кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", намагається убезпечити себе від позовів до міжнародних судових інстанцій.
Про це розповів у ефірі ObozTV дипломат, політичний експерт Вадим Трюхан. За його словами, є три причини, чому Росія пішла на цей крок.
"Перша причина – є відомий наказ міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня, пів року тому ухвалений, згідно з яким Росія мала повернути військовополонених моряків і передати під контроль України її судна. Росія не визнає юрисдикцію цього трибуналу, а втім вона пішла на те, що нібито добровільно виконала обидві вимоги згідно з цим наказом", – зазначив дипломат.
Друга причина, за словами Трюхана, – намічена на 9 грудня зустріч лідерів країн "нормандської четвірки".
"Російська сторона не підтвердила, що для неї ця дата прийнятна, але і французи, і німці, і українці стверджують, що така домовленість є. Тому для Росії вкрай важливо отримати позитивний фон напередодні цієї зустрічі, якщо вона справді відбудеться. Як це не смішно звучить, але повернення суден і військовополонених – це інструменти, які покликані формувати позитивне тло", – заявив він.
"Але є і третя причина – українська дипломатія у всіх своїх контактах з міжнародними партнерами в міжнародних організаціях – ООН, ОБСЄ, Рада Європи тощо – апелювала до наших міжнародних партнерів. Наводили приклад грубого цинічного порушення Росією міжнародного права – захоплення наших військовополонених і кораблів. Повертаючи наші судна назад, Росія прибирає з порядку денного цю дратівливу тему. Керуючись трьома причинами, і було ухвалене це рішення", – зазначив експерт.
Як зазначив Трюхан, Україна воює з РФ у різних судових інстанціях, і щороку для Росії все складніше і складніше відбиватися на юридичному фронті.
"Я думаю, повернення цих суден – причина того, що Росія почувається обкладеною з усіх боків, як загнаний звір. І вона намагається себе убезпечити від подальших юридичних позовів", – додав він.
ВВС
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Українські катери й буксир, які РФ захопила в Керченській протоці 25 листопада 2018 року, будуть доставлені в порт Одеси. Передача відбудеться приблизно за 96,5 км від міста.
З'явилися також перші фото й відео буксирування військових кораблів України.
Представник окупантів Сергій Цеков прокоментував повернення Росією захоплених судів.
Більш детально про процес повернення Україні кораблів читайте в онлайн-трансляції OBOZREVATEL за посиланням.
Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня в будні о 10:00 на ObozTV.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".