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Повернення громадянства Саакашвілі: український суд виніс рішення

2.6тЧитати новину російською

Окружний адміністративний суд відмовив лідеру партії "Рух нових сил", колишньому голові Одеської обласної державної адміністрації Міхеілу Саакашвілі в позові проти Міністерства внутрішніх справ і Державної міграційної служби щодо відновлення громадянства.

Саакашвілі просив визнати незаконним і недійсним наказ МВС щодо Форми 19 (Заява про прийняття до громадянства України) в частині визначення Заяви "Під судом і слідством на території іноземних держав не перебуваю, повідомляє прес-служба адмінсуду.

Після виходу з нарадчої кімнати суд оголосив рішення про відмову у задоволенні позовних вимог Саакашвілі, з огляду на формальну відповідність зазначеного акта вимогам законодавства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2017 року президент України Петро Порошенко позбавив Саакашвілі, який в той час знаходився за кордоном, українського громадянства.

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив про те, що Державна міграційна служба відмовила в наданні Саакашвілі статусу біженця і, як наслідок, тепер "відсутні будь-які спеціальні обставини", які могли б унеможливити його депортацію або екстрадицію.

Сам лідер "Руху нових сил" в той день заявив, що не отримував відмови ДМС в наданні йому статусу особи, яка потребує додаткового захисту.

12 лютого Саакашвілі затримали і депортували з України. "Обозреватель" описав всі подробиці події.

Читайте всі новини по темі "Позбавлення Міхеїла Саакашвілі українського громадянства" на сайті "Обозреватель".

Тема
Позбавлення Міхеїла Саакашвілі українського громадянства
Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
УкраїнаКиїв
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