Повені в Індії: понад 320 загиблих

Внаслідок повеней в індійському штаті Керала загинули щонайменше 324 людини. Тисячі постраждалих були евакуйовані, але більше шести тисяч осіб ще чекають на допомогу.В індійському штаті Керала через повені загинули щонайменше 324 людини, повідомила місцева влада у суботу, 18 серпня. Держава "зіткнулася з найстрашнішими повенями за останні роки", - написав у Twitter очільник штату Пінарай Віджаян.

Окрім того, понад 223 тисяч людей втратили свої будинки. У рятувальній операції беруть участь понад 30 військових гелікоптерів та 320 човнів. Влада повідомила, що тисячі людей вже були переправлені в безпечні місця, але ще більше шести тисяч осіб чекають на допомогу.

Люди по всьому штату повідомляють в соціальних мережах, що не можуть викликати рятівників через перебої з електроенергією, передає агенція AFP. Гелікоптери скидають постраждалим воду та харчові продукти, до штату Керала також були відправлені потяги з питною водою. Цими вихідними у регіоні очікуються сильні зливи та вітер, попередила влада. 18 серпня прем'єр-міністр країни Нарендра Моді, який напередодні прибув до штату, відвідає найбільш постраждалі райони.

Внаслідок дощів, що йдуть з 8 серпня, у штаті Керала з берегів вийшли понад 44 річки, обвалилися кілька мостів, на 33 греблях повідомили про затоплення. За даними уряду, знищено десять тисяч кілометрів автодоріг, десятки тисяч будинків зруйновані або пошкоджені.