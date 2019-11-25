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25 листопада • оновлено в 20:54
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"Потрібно закінчувати цю війну": Зеленський зробив заяву про зустріч з Путіним

6.6т
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі главою РФ Володимиром Путіним в рамках "нормандського формату" 9 грудня.

Про це він заявив в інтерв'ю "Відверто з президентом", яке записав посеред вулиці (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

За його словами, зустріч з лідерами РФ, Німеччини та Франції довелося "дотискати".

"Дуже важливо розблокувати цю можливість говорити про повернення наших територій і наших людей, відновлення нашого українського суверенітету і територіальної цілісності", – зазначив президент.

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"Чесно кажучи, вже готові, але потрібно ще трохи попрацювати", – сказав Зеленський.

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

Також він висловився про загибель командира 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади ЗСУ Євгена Коростельова, підкресливши, що пора припинити війну, "щоб Україна перестала втрачати своїх кращих людей".

"Кожен день такі трагічні новини змучують кожного, змучують Україну. Тому потрібно закінчувати цю війну", – додав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вийшов другий випуск інтерв'ю "Відверто з президентом". Зеленський говорив про роботу депутатів від "Слуги народу", молодого уряду і правоохоронних органів. Глава держави знову пообіцяв посадки, а також поділився думками про те, як завершити війну на Донбасі.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
зеле пора бежать в ростов
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3
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
Кожедуб ruslan, придуровашный, ты ещё живой? тухлоротые такие как ты живучие?
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Кристина Стефанова, как зелю в ростов отправят то пойдем на москву
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0
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
кого может дожать это безвольное ч.мо? нет ну если он сделает ХОТЬ ЧТО НИБУДЬ супротив всяким вальцмановским шавкам, возможно мое отношение к нему будет не столь снисходительным, а так...
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3
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Сказал Понты-лей и пригласил своего слугу - пора сменить подгузник.
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Юг Руси
Юг Руси
https://yadi.sk/i/GxcvHKFSrIvuUw
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