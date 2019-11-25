"Потрібно закінчувати цю війну": Зеленський зробив заяву про зустріч з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі главою РФ Володимиром Путіним в рамках "нормандського формату" 9 грудня.

Про це він заявив в інтерв'ю "Відверто з президентом", яке записав посеред вулиці (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

За його словами, зустріч з лідерами РФ, Німеччини та Франції довелося "дотискати".

"Дуже важливо розблокувати цю можливість говорити про повернення наших територій і наших людей, відновлення нашого українського суверенітету і територіальної цілісності", – зазначив президент.

"Чесно кажучи, вже готові, але потрібно ще трохи попрацювати", – сказав Зеленський.

Зеленський і Путін

Також він висловився про загибель командира 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади ЗСУ Євгена Коростельова, підкресливши, що пора припинити війну, "щоб Україна перестала втрачати своїх кращих людей".

"Кожен день такі трагічні новини змучують кожного, змучують Україну. Тому потрібно закінчувати цю війну", – додав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вийшов другий випуск інтерв'ю "Відверто з президентом". Зеленський говорив про роботу депутатів від "Слуги народу", молодого уряду і правоохоронних органів. Глава держави знову пообіцяв посадки, а також поділився думками про те, як завершити війну на Донбасі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram