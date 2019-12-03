Потрібно змінити керівництво: Зеленський зробив гучну заяву про ДБР

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність оновлення керівництва ДБР і закликав Раду підтримати законопроєкт про перезапуск Бюро.

Про це він написав у своєму каналі в Telegram. За словами глави держави, соратник директора ДБР Романа Труби підозрюється в хабарництві.

"Права рука" директора ДБР підозрюється в отриманні хабара в розмірі $150 000. Ще один аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво Бюро. Ця організація створювалася як незалежна та об'єктивна. Шкода, якщо ці добрі наміри не виправдаються", – написав Зеленський.

Володимир Зеленський закликав перезапустити ДБР

Нагадаємо, що близький соратник глави Державного бюро розслідувань Романа Труби Ігор Щербина нібито намагався продати закриття справи в ДБР за 150 тисяч доларів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували записи розмов глави ДБР Романа Труби у своєму кабінеті, де він особисто обговорював кримінальні справи стосовно топчиновників із главою Офісу президента Андрієм Богданом і генеральним прокурором Русланом Рябошапкою.

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