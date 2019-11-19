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19 листопада • оновлено в 16:02
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"Потрібно домовлятися": Зеленський розкрив стратегію щодо "нормандського формату"

1.9т
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що на саміті в "нормандському форматі", який має відбутися 9 грудня у Парижі, планує поставити питання конкретних термінів деокупації Донбасу.

Також йтиметься про повернення всіх українських політв’язнів та полонених. Про це він повідомив під час пресконференції з прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем у Києві 19 листопада. Трансляція була опублікована на сторінці ОП у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами глави держави, нині триває серйозна підготовка до "нормандської зустрічі", оскільки він прагне домогтися від неї "реальних результатів".

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Андрій Бабіш і Володимир Зеленський

Андрій Бабіш і Володимир Зеленський

Facebook Офісу президента України

"Щодня ми можемо дуже багато говорити про припинення війни на Донбасі й повернення наших територій. Але не можемо просто про це говорити. Потрібно домовлятися про повернення наших територій. Я хочу говорити про повернення Донбасу з якимись більш-менш чіткими термінами. Підійматиму це питання", – зазначив Зеленський.

Він також додав, що питання повернення полонених теж вимагає розмови про конкретні терміни.

"Таке словосполучення, яке лунає у ЗМІ – обмін "всіх на всіх" – для нас теж має бути тут більше конкретики. Ми прагнемо всіх наших людей повернути додому. Я хочу говорити: коли? Для мене відповідь – це конкретні терміни", – підкреслив президент.

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Окрім цього, за його словами, на саміті в Парижі обговорюватимуться "серйозні питання", які стосуються гуманітарної і соціальної сфери, а також безпеки і проведення місцевих вибрів на окупованих територіях Донбасу.

"Ми маємо говорити про можливості після того, як там не буде жодних незаконних формувань. Тому що там буде обговорено, як саме – сухо-не сухо – це не важливо. Важливі конкретні речі", – підсумував Зеленський.

Як писав OBOZREVATEL:

  • ЗМІ повідомили, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" вже наприкінці цього місяця – 24 або 26 листопада.

  • У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що зустріч має відбутися до кінця року.

  • Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться наприкінці листопада.

  • 15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт у "нормандському форматі", в рамках якої мають зустрітися президенти Росії та України Володимир Путін і Володимир Зеленський, відбудеться 9 грудня у Парижі.

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Автор
Марта Рок Марта Рок
Особи
Володимир Зеленський Андрей Бабіш
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Офіс президента
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Коментарі
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Затягивание выполнения минских соглашений необходимо Украине, как воздух. Именно г овновозилово по вопросам минских соглашений позволяет Украине вести в ойну на Донбассе и о рать на весь мир о "российской агрессии". Представьте, что произойдет, если на Украине наступит мир, не в кого будет стрелять и не кого будет обвинять в агрессии. Буде страшне.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
потренировался на пианино и теперь будет "ставить"...
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