''Треба, як у Колумбії'': Бойко в ефірі з терористами ''вирішував'' долю Донбасу

Співголова фракції "Опозиційного блоку" Юрій Бойко в ефірі пропагандистського російського каналу заявив, що конфлікт на Донбасі "потрібно вирішувати виключно шляхом переговорів всіх сторін-учасниць".

Народний депутат України в програмі "Велика гра" на російському Першому каналі в присутності письменника-терориста, який воював за "ДНР", Захара Прілепіна привів у приклад конфлікт в Колумбії, який тривав 52 роки і забрав більше 200 тисяч життів. За словами Байка, після приходу нового президента і появи політичної волі до завершення конфлікту було здійснено ряд серйозних кроків, і війну було завершено.

"Ми подивилися, як це відбувалося і що потрібно для того, щоб конфлікт був завершений. Для цього потрібно три речі. Перше: потрібна політична воля керівництва країни, перш за все президента. Друге: потрібні прямі переговори між протиборчими сторонами. І ми спеціально запросили міністра внутрішніх справ Колумбії, який розповідав нам, як сидів за столом він, а навпроти нього сиділи командири партизанських з'єднань, і як вони безпосередньо проводили переговори під гарантію кількох держав. Третє: повинна бути схильність і взагалі готовність до компромісу серед політичної еліти", - заявив Бойко пропагандистам.

За його словами, у випадку України йдеться про дві країни: США і Росію, де Америка відповідатиме за дії української влади, а РФ – за терористів "Л/ДНР".

"Я з трибуни парламенту публічно озвучив, що потрібно припинити всі ці посередництва, які не приведуть ні до чого хорошого, оскільки видно, приклад Азербайджану і Вірменії - заморожений конфлікт, 25 років. Відкинути всі побоювання з політичних рейтингів, які можуть впасти, переходити до прямих переговорів. Ми в будь-якому випадку до цього готові і доклали свою участь до прямих переговорів", - додав співголова Оппоблока.

Бойко також додав, що спілкувався зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером з цього питання, і озвучив йому необхідність переговорів.

У мережі бурхливо відреагували на заяву Бойка в ефірі пропагандистського телеканалу.

"За Бойком виїхало СБУ. Біжи, Бойко, біжи", "Бойко, у якого росіяни сперли вишки, розповідає на Першому каналі, як потрібно помиритися. Г*ндон", "Бойко, це диво, каже, що у нас на Донбасі буде, як в Колумбії. Тільки я не зрозумів, кокаїн або що у нас буде", "А де "ЛНР" з Пасічником?! У Скабеєвої (пропагандистка РФ) Пушилін (новий ватажок "ДНР") тепер керманич "республіки", що з п**орком Бойком в ефірі першого каналу! Браво! Професіонали", - обурилися користувачі.

Як повідомлявOBOZREVATEL , військовий експерт Глен Грант раніше розповів , як Україна зможе повернути Донбас.