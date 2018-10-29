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''Треба, як у Колумбії'': Бойко в ефірі з терористами ''вирішував'' долю Донбасу

1.3тЧитати матеріал російською

Співголова фракції "Опозиційного блоку" Юрій Бойко в ефірі пропагандистського російського каналу заявив, що конфлікт на Донбасі "потрібно вирішувати виключно шляхом переговорів всіх сторін-учасниць".

Народний депутат України в програмі "Велика гра" на російському Першому каналі в присутності письменника-терориста, який воював за "ДНР", Захара Прілепіна привів у приклад конфлікт в Колумбії, який тривав 52 роки і забрав більше 200 тисяч життів. За словами Байка, після приходу нового президента і появи політичної волі до завершення конфлікту було здійснено ряд серйозних кроків, і війну було завершено.

"Ми подивилися, як це відбувалося і що потрібно для того, щоб конфлікт був завершений. Для цього потрібно три речі. Перше: потрібна політична воля керівництва країни, перш за все президента. Друге: потрібні прямі переговори між протиборчими сторонами. І ми спеціально запросили міністра внутрішніх справ Колумбії, який розповідав нам, як сидів за столом він, а навпроти нього сиділи командири партизанських з'єднань, і як вони безпосередньо проводили переговори під гарантію кількох держав. Третє: повинна бути схильність і взагалі готовність до компромісу серед політичної еліти", - заявив Бойко пропагандистам.

''Треба, як у Колумбії'': Бойко в ефірі з терористами ''вирішував'' долю Донбасу
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За його словами, у випадку України йдеться про дві країни: США і Росію, де Америка відповідатиме за дії української влади, а РФ – за терористів "Л/ДНР".

''Треба, як у Колумбії'': Бойко в ефірі з терористами ''вирішував'' долю Донбасу

"Я з трибуни парламенту публічно озвучив, що потрібно припинити всі ці посередництва, які не приведуть ні до чого хорошого, оскільки видно, приклад Азербайджану і Вірменії - заморожений конфлікт, 25 років. Відкинути всі побоювання з політичних рейтингів, які можуть впасти, переходити до прямих переговорів. Ми в будь-якому випадку до цього готові і доклали свою участь до прямих переговорів", - додав співголова Оппоблока.

''Треба, як у Колумбії'': Бойко в ефірі з терористами ''вирішував'' долю Донбасу

Бойко також додав, що спілкувався зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером з цього питання, і озвучив йому необхідність переговорів.

У мережі бурхливо відреагували на заяву Бойка в ефірі пропагандистського телеканалу.

''Треба, як у Колумбії'': Бойко в ефірі з терористами ''вирішував'' долю Донбасу

"За Бойком виїхало СБУ. Біжи, Бойко, біжи", "Бойко, у якого росіяни сперли вишки, розповідає на Першому каналі, як потрібно помиритися. Г*ндон", "Бойко, це диво, каже, що у нас на Донбасі буде, як в Колумбії. Тільки я не зрозумів, кокаїн або що у нас буде", "А де "ЛНР" з Пасічником?! У Скабеєвої (пропагандистка РФ) Пушилін (новий ватажок "ДНР") тепер керманич "республіки", що з п**орком Бойком в ефірі першого каналу! Браво! Професіонали", - обурилися користувачі.

''Треба, як у Колумбії'': Бойко в ефірі з терористами ''вирішував'' долю Донбасу
''Треба, як у Колумбії'': Бойко в ефірі з терористами ''вирішував'' долю Донбасу
''Треба, як у Колумбії'': Бойко в ефірі з терористами ''вирішував'' долю Донбасу

Як повідомлявOBOZREVATEL , військовий експерт Глен Грант раніше розповів , як Україна зможе повернути Донбас.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктмінські домовленостіросійська пропаганда
Особа
Юрій Бойко
Місце
Україна
Об'єкт
опозиційний блок
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Комментарии на сайте не модерированы
Алибабаевич. Абдурахман
Алибабаевич. Абдурахман
Порошенко ты президент или кто ты блять.В парашке бойка уже закрыли за госизмену.и сидел бы как Ходорковский.Самое время опять открывать дело за вышки бойко...
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