Потрапити в квартиру неможливо? Сусіди розкрили подробиці про загиблого Тимчука

Народний депутат фракції "Народний фронт" Дмитро Тимчук, який був знайдений мертвим у квартирі в Києві 19 червня, особливо не підтримував спілкування зі своїми сусідами.

Як передає "Інформатор", більшість жителів будинку не знали, що в їхньому під'їзді проживає нардеп, а ім'я Дмитро Тимчук їм ні про що не говорило. При цьому консьєрж розповіла, що жодних конфліктів із нардепом ніколи не було, він завжди вітався, посміхався і часто йшов із дому і повертався додому з дружиною.

Як з'ясувалося, квартира, в якій останній рік проживав Тимчук, розташована на 25-му поверсі в будинку за адресою бульвар Перова, 10а. Жителі будинку розповіли, що квартири в новобудові безкоштовно роздавали прокурорам, адвокатам і суддям. Але сім'я Тимчука придбала свою квартиру тільки рік тому, оформлена вона на дружину загиблого.

Дмитро Тимчук nfront.org.ua

На цьому поверсі це єдине житлове приміщення. Потрапити безпосередньо в квартиру просто так не можна, бо на виході з ліфта встановлено двері з замком, ключі від якого були тільки у власників житла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, правоохоронці розглядають три версії загибелі нардепа Тимчука: нещасний випадок, необережність чи кримінал. При цьому було розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

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