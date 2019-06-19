ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

Потрапити в квартиру неможливо? Сусіди розкрили подробиці про загиблого Тимчука

Читати матеріал російською

Народний депутат фракції "Народний фронт" Дмитро Тимчук, який був знайдений мертвим у квартирі в Києві 19 червня, особливо не підтримував спілкування зі своїми сусідами.

Як передає "Інформатор", більшість жителів будинку не знали, що в їхньому під'їзді проживає нардеп, а ім'я Дмитро Тимчук їм ні про що не говорило. При цьому консьєрж розповіла, що жодних конфліктів із нардепом ніколи не було, він завжди вітався, посміхався і часто йшов із дому і повертався додому з дружиною.

Як з'ясувалося, квартира, в якій останній рік проживав Тимчук, розташована на 25-му поверсі в будинку за адресою бульвар Перова, 10а. Жителі будинку розповіли, що квартири в новобудові безкоштовно роздавали прокурорам, адвокатам і суддям. Але сім'я Тимчука придбала свою квартиру тільки рік тому, оформлена вона на дружину загиблого.

Новини
Загибель Тимчука: в Раді закликали не нагнітати плітки і чутки

Дмитро Тимчук

Дмитро Тимчук

nfront.org.ua

На цьому поверсі це єдине житлове приміщення. Потрапити безпосередньо в квартиру просто так не можна, бо на виході з ліфта встановлено двері з замком, ключі від якого були тільки у власників житла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, правоохоронці розглядають три версії загибелі нардепа Тимчука: нещасний випадок, необережність чи кримінал. При цьому було розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Дмитро Тимчук
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
18
Сумно
2
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
леня зе
леня зе
гнилые укросми
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
леня зе
леня зе
так жена гражднская расказала что синячил и белочка таки пришла.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Алоизович Петр
Алоизович Петр
леня зе, пришла и пристрелила. Ганьба белочке
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel