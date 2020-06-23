Зеленський розпорядився направити допомогу постраждалим від повеней українцям

Президент Володимир Зеленський 23 червня обговорив з урядом питання допомоги українцям, постраждалим від сильних повеней на заході країни, і поставив завдання відправити в регіони гуманітарний вантаж.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента України. Пресслужба зазначила, що глава держави тримає на контролі ситуацію в західних областях, де вирує негода.

"Повені – це страшна проблема, яка вимагає ретельного стратегічного рішення. А зараз ми маємо оперативно подбати про людей, які залишаються без світла, чиї домівки затопило", – сказав президент.

В ОП додали, що Зеленський щодня заслуховує звіт про розвиток ситуації з негодою.

Рахівський район на Закарпатті. Facebook / ДСНС України

Рахівський район на Закарпатті. Facebook / ДСНС України

Рахівський район на Закарпатті. Facebook / ДСНС України

Нагадаємо, станом на 17:00 23 червня, як повідомляється на сайті ДСНС, роботи з ліквідації наслідків негоди тривали в чотирьох областях: Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій і Львівській.

Наслідки негоди в Івано-Франківській області:

на території 13 адміністративних районів підтопило 866 домогосподарств, 604 житлових будинки, 210 присадибних ділянок, 23 пішохідних та 13 автомобільних мостів;

розмито 15340 метрів автомобільних доріг, 29 населених пунктів залишилися без дорожнього сполучення;

відбулося дев'ять зсувів;

зруйновано 280 метрів берегоукріплень.

Вертоліт рятувальників Eurocopter Н225 доставив для жителів Верховинського району, з якими було відсутнє транспортне сполучення, 2150 кг продуктів харчування (борошно, цукор, крупи, хліб).

У Закарпатській області:

підтоплено 70 дворогосподарств та 40 гектар пасовищ;

відбулися переливи через автодорогу державного значення Н-09 Мукачево-Рогатин у с. Костилівці Рахівського району в двох місцях (протяжністю 100 м, рух транспорту було зупинено), в с. Білизні (рух транспорту було зупинено), в с. Кваси в одному місці (протяжність 50 м) і в районі Рахова (протяжністю 100 м, рух транспорту було зупинено).

У Чернівецькій області:

у м. Вижниці було зруйновано тіло дамби на р. Черемош, вода знесла берегоукріплення;

поблизу с. Розтоки Путильського району на автодорозі регіонального значення Р-62 Чернівці-Верховина змило частину дорожнього полотна з утворенням провалу.

У Львівській області було підтоплено близько 100 житлових будинків, 105 господарсько-нежитлових споруд, недіюча школа, ветеринарний пункт, два продуктові магазини та бібліотека.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті інтенсивних дощів і поривів вітру 22 і 23 червня затопило вісім областей України.

У Карпатах через руйнування, викликані потужними зливами, загинули три особи: 2 жінки та чоловік.