"Поставив Зеленського в розтяжку": сплив скандальний інсайд про телеміст з Росією

Ідея проведення телемосту між Україною та Росією належить члену "Опозиційної платформи - За життя" Сергію Льовочкіну.

Як повідомляє "УП" з посиланням на джерело в оточенні політсили, ініціатива була лише частиною передвиборчої стратегії.

"За задумом колишнього глави АП Януковича, ідея з телемостом і його подальшою забороною мала мобілізувати електорат "Опозиційної платформи", - сказало джерело.

Відзначається, що таким чином Льовочкін "поставив у розтяжку" президента України Володимира Зеленського з метою збити рейтинг його партії "Слуга народу".

"Відсутність адекватної реакції на історію з телемостом відвернула б від "Слуги народу" частину патріотично налаштованого населення. Жорстка реакція привела б до перетікання електорату південно-східних областей партії Медведчука-Бойка", - пише видання.

При цьому в прес-службі Льовочкіна стверджують, що він ніяким чином не впливає на редполітику NewsOne, але в той же час вважає, що "влада відреагувала на телеміст неадекватно і необгрунтовано".

Повідомляється, що в результаті партія Медведчука-Бойка розраховує набрати на виборах в Раду більше 15%.

NewsOne і Зеленський obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".

Після підняття громадського резонансу телеканал повідомив про скасування телемосту. Згідно із заявою, це рішення прийнято "через прямі погрози фізичною розправою на адресу каналу, журналістів і їх сімей".

Президент України Володимир Зеленський засудив ідею телемосту і закликав українців зберігати спокій і не піддаватися на провокації.

Також в Києві відбувся мітинг біля будівлі телеканалу NewsOne. В акції брали участь близько сотні людей. Деякі учасники підпалили фаєри і димові шашки, були чутні вибухи піротехніки.

Нацрада на позачерговому засіданні ухвалив почати перевіркутелеканалу NewsOne на предмет державної зради.

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