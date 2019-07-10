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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Поставив Зеленського в розтяжку": сплив скандальний інсайд про телеміст з Росією

17.2т Читати матеріал російською

Ідея проведення телемосту між Україною та Росією належить члену "Опозиційної платформи - За життя" Сергію Льовочкіну.

Як повідомляє "УП" з посиланням на джерело в оточенні політсили, ініціатива була лише частиною передвиборчої стратегії.

"За задумом колишнього глави АП Януковича, ідея з телемостом і його подальшою забороною мала мобілізувати електорат "Опозиційної платформи", - сказало джерело.

Відзначається, що таким чином Льовочкін "поставив у розтяжку" президента України Володимира Зеленського з метою збити рейтинг його партії "Слуга народу".

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"Відсутність адекватної реакції на історію з телемостом відвернула б від "Слуги народу" частину патріотично налаштованого населення. Жорстка реакція привела б до перетікання електорату південно-східних областей партії Медведчука-Бойка", - пише видання.

При цьому в прес-службі Льовочкіна стверджують, що він ніяким чином не впливає на редполітику NewsOne, але в той же час вважає, що "влада відреагувала на телеміст неадекватно і необгрунтовано".

Повідомляється, що в результаті партія Медведчука-Бойка розраховує набрати на виборах в Раду більше 15%.

NewsOne і Зеленський

NewsOne і Зеленський

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
російська пропаганда Російсько-український конфлікт Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Сергій Льовочкін Віктор Медведчук Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Партія "Слуга народу" Партія "За життя"
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Мир Миру
Мир Миру
Хотіла партія ЗЕ почати будувати мир на Донбасі, але партія Медведчука-Бойка вже до Києва партію Мєдвєдєва-Путіна на танку кличе.
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