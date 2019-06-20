Посол України влаштував протест російському депутату: про що мова

Посол України в Грузії Ігор Долгов покинув виступ президента Міжпарламентської асамблеї православ'я, російського депутата Сергія Гаврилова.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook Публічної дипломатії України від Міністерства закордонних справ.

"Я буду коментувати тільки бажання ортодоксальної церкви України. Всі українці хочуть власної церкви, і те, що ми знаємо і що отримали – це жорсткий опір з боку Москви", – заявив Долгов.

На запитання, як би він оцінив той факт, що Росія є главою в Міжпарламентській асамблеї православ'я, посол зазначив, що це рішення залежить від членів організації.

Ігор Долгов tabula.ge

"Росія окупувала територію України і продовжує воювати й нині. Сьогодні у нас один загиблий і четверо поранених військових. Це для нас Росія", – заявив Долгов.

"Християнська релігія і церква – це мирне існування, а не окупація територій. Ось і все. У мене більше немає коментарів", – додав він.

Зазначимо, що 19-22 червня в Грузії проходить сесія 26-ї Генеральної асамблеї Міжпарламентської асамблеї православ'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше посол Євросоюзу в Росії Маркус Едерер пішов на офіційний демарш перед заступником міністра закордонних справ РФ Олександром Грушком через Україну.

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