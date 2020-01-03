Посол оголосив про прорив у відносинах з Польщею: намітився історичний крок

Польща заявила про готовність зайнятися благоустроєм легальних українських місць пам'яті на своїй території. В цілому обговорення питань історії між Києвом і Варшавою стало більш зваженим і вже не є основною темою міжнаціонального діалогу.

Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Укрінформ. За його словами, цьому сприяло зняття заборони на проведення пошуково-ексгумаційних робіт польських жертв в Україні.

Українські пам'ятники у Польщі

"Хоча історичні питання залишаються в списку порядку денного двосторонніх відносин, але їх зняли з топагенди. На це вплинуло рішення про зняття заборони на пошуково-ексгумаційні роботи в Україні, яке реалізовано після візиту президента Зеленського в Польщу. Це розблокувало ведення діалогу в багатьох інших площинах і зняло напругу, яка існувала в переговорах на офіційному рівні", – зазначив дипломат.

Дещиця додав, що до недавнього часу складні історичні питання завжди були якщо не першими, то одними з перших під час обговорення на офіційних зустрічах.

Однак тепер його зустрічі з польськими чиновниками, які відповідають за питання історії, показали, що ті мають намір взятися за благоустрій легальних українських місць пам'яті в Польщі.

"Це вимагає певного часу, процедур. Зрештою заява президента України також не означала негайного розблокування пошуково-ексгумаційних робіт. Вона прозвучала в серпні, а робота почалася в кінці листопада. Є певні процедури, які потрібно виконати. І така позиція польської сторони" , – підкреслив посол.

У той же час він визнав, що є інститути, можливо, і треті сторони, які зацікавлені, щоб це питання і надалі було предметом розбрату між українцями і поляками.

"Але якщо ми переконані у важливості українсько-польського стратегічного партнерства, то ми повинні стояти вище таких спроб і провокацій, вести себе цивілізовано, виходячи з принципу, що треба вшанувати тих людей і воїнів, загиблих. І це правило повинно бути застосоване до всіх" , – акцентував увагу Дещиця.

За його словами, українська сторона хоче відновити консультації в рамках двосторонньої угоди від 1994 року про збереження місць пам'яті – щоб врегулювати всі питання, пов'язані з такими місцями як в Польщі, так і в Україні.

"Тобто, ми маємо правову базу для такого співробітництва – тільки потрібно її використовувати", – підсумував посол України в Польщі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна готова піти назустріч керівництву Польщі щодо питання історичної пам'яті та чекає відповідних кроків від офіційної Варшави.

Згідно з умовами України, ексгумація повинна проводитися українськими дослідниками разом з польськими експертами після виконання необхідних формальностей.

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